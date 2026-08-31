Kushinagar News: लूट की घटना का पर्दाफाश, तीन आरोपी गिरफ्तार

विज्ञापन

एएसपी सिद्धार्थ वर्मा ने बताया कि विशुनपुरा थाना क्षेत्र के गौरी श्रीराम के दिलीप सिंह अपनी पत्नी पम्मी पटेल व बेटे आदर्श के साथ 15 अगस्त की शाम तमकुहीराज कस्बे के रामलीला मैदान में मेला देखने गए थे। वे बाइक से तमकुहीराज-सेवरही मार्ग से रात करीब दस बजे घर लौट रहे थे। सेवरही क्षेत्र के अहिरौली हनुमान सिंह स्थित दुर्गा मंदिर के समीप दो बाइक सवार युवक पीछे से आए और पम्मी सिंह से हैंडबैग सहित दस हजार रुपये व मोबाइल फोन लूट कर भाग निकले। सेवरही पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच में जुट गई।पुलिस ने रकबा दुलमापट्टी टोला रामसगरा के फैयाज शेख व नजरे आलम को हिरासत में ले पूछताछ शुरू की। पता चला कि नजरे आलम व फैयाज दोस्त हैं। दोनों ने मिलकर वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने उनके पास से लूट के 9,100 रुपये तथा पर्स बरामद हुआ। आरोपियों ने बताया कि लूट का मोबाइल फोन तमकुहीराज कस्बे की की दुकान पर बेच दिया। तमकुहीराज कस्बे के भटवलिया में रह रहे पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद के मझम्मपुर निवासी आसीर अली के पास से लूट सैमसंग मोबाइल के अलावा 18 खुले मोबाइल, बड़ी संख्या एंड्रॉयड मोबाइल फोन के पार्ट्स व कीपैड मोबाइल फोन भी बरामद हुए। जांच में पता चला कि आसीर अली चोरी के मोबाइलों को कम दाम पर खरीद कर उनके कीमती पार्ट्स (स्क्रीन, टच, कैमरा, बैटरी आदि) पश्चिम बंगाल में बेचने का काम करता था।