Kushinagar News: संतगणिनाथ नगर में बनेगा रास्ता और छठ घाट
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sun, 13 Sep 2026 02:46 AM IST
Updated Sun, 13 Sep 2026 02:46 AM IST
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कसया। संत गणिनाथ नगर में जल्द ही बुनियादी सुविधाओं का विस्तार होगा। नगर पालिका करीब 33 लाख रुपये की लागत से छठ घाट, इंटरलॉकिंग और सीसी रोड का निर्माण कराएगी। इसके लिए टेंडर प्रक्रिया पूरी की जा रही है। निर्माण पूरा होने के बाद वार्ड के लोगों को आवागमन में सहूलियत मिलने के साथ ही छठ पूजा के दौरान श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं मिल सकेंगी।वार्ड में कई स्थानों पर रास्ते खराब होने से लोगों को आवागमन में परेशानी होती है। बारिश के दौरान जलभराव और कीचड़ की समस्या और बढ़ जाती है। इंटरलॉकिंग और सीसी रोड बनने से इन दिक्कतों से राहत मिलने की उम्मीद है। संवाद
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