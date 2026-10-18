फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kushinagar News ›   Riders fall from out-of-control bike; two injured

Kushinagar News: अनियंत्रित बाइक से गिरे सवार, दो घायल

Sun, 18 Oct 2026 02:13 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sun, 18 Oct 2026 02:13 AM IST
विज्ञापन
Riders fall from out-of-control bike; two injured
लक्ष्मीगंज। कप्तानगंज-नौरंगिया मार्ग स्थित हरदी छापर टोल के पास अनियंत्रित होकर एक बाइक सवार सड़क पर गिर गए। इसमें बाइक सवार दोनों युवक घायल हो गए। नेबुआ नौरंगिया थाना क्षेत्र के बिहारी छपरा निवासी अजय शनिवार की दोपहर अपने एक मित्र के साथ बाइक से गोरखपुर के लिए निकले थे। उन्हें गोरखपुर में ट्रेन पकड़नी थी। अभी वे हरदी छपरा टोले के पास पहुंचे ही थे कि उनकी बाइक अनियंत्रित हो गई, जिससे वे सड़क किनारे गिर गए। इसमें दोनों बाइक सवार घायल हो गए। मौजूद लोगों ने उन्हें एक प्राइवेट अस्पताल भेजवाया, जहां उनका इलाज चल रहा है। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed