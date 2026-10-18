Kushinagar News: अनियंत्रित बाइक से गिरे सवार, दो घायल

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लक्ष्मीगंज। कप्तानगंज-नौरंगिया मार्ग स्थित हरदी छापर टोल के पास अनियंत्रित होकर एक बाइक सवार सड़क पर गिर गए। इसमें बाइक सवार दोनों युवक घायल हो गए। नेबुआ नौरंगिया थाना क्षेत्र के बिहारी छपरा निवासी अजय शनिवार की दोपहर अपने एक मित्र के साथ बाइक से गोरखपुर के लिए निकले थे। उन्हें गोरखपुर में ट्रेन पकड़नी थी। अभी वे हरदी छपरा टोले के पास पहुंचे ही थे कि उनकी बाइक अनियंत्रित हो गई, जिससे वे सड़क किनारे गिर गए। इसमें दोनों बाइक सवार घायल हो गए। मौजूद लोगों ने उन्हें एक प्राइवेट अस्पताल भेजवाया, जहां उनका इलाज चल रहा है। संवाद