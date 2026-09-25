Kushinagar News: समीक्षा बैठक में ली गई शैक्षिक योजनाओं की रिपोर्ट

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खड्डा। बीआरसी में मासिक समीक्षा बैठक में संकुल प्रभारियों से विद्यालयों की शैक्षिक योजनाओं की रिपोर्ट ली गई। बैठक की अध्यक्षता बीईओ राजेश कुमार ने की। निपुण आकलन, विद्यार्थियों के सीखने के स्तर और 360 डिग्री हॉलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड की स्थिति पर चर्चा हुई। समर्थ एप पर एसएचवीआर डाटा एंट्री, राष्ट्रीय आय आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा के ऑनलाइन आवेदन और इंस्पायर मानक अवार्ड के लिए नए विचारों की प्रगति भी देखी गई। पाठ्यपुस्तक वितरण तथा क्यूआर व बारकोड स्कैनिंग की स्थिति की जानकारी ली गई। बैठक में प्रेरणा ऐप व डिजिटल पोर्टल पर दैनिक उपस्थिति, निपुण तालिका, छात्र प्रगति ट्रैकर और शिक्षक डायरी के नियमित उपयोग पर जोर दिया गया। बालवाटिका में चहक गतिविधियों, टीएलएम के प्रयोग तथा निपुण लक्ष्य व कैच-अप अभियान से संबंधित पोस्टर लगाने के निर्देश दिए गए। संवाद