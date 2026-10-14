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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kushinagar News ›   Repair work on the Tamkuhiraj-Ahiraulidan road has begun; the commute of residents from 30 villages had been affected.

Kushinagar News: तमकुहीराज-अहिरौलीदान मार्ग की मरम्मत शुरू, 30 गांवों के लोगों का प्रभावित हो गया था आवागमन

Wed, 14 Oct 2026 02:13 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Wed, 14 Oct 2026 02:13 AM IST
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Repair work on the Tamkuhiraj-Ahiraulidan road has begun; the commute of residents from 30 villages had been affected.
बाढ़ में क्षतिग्रस्त हो गया था तमकुहीराज-अहिरौलीदान मार्ग
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30 से अधिक गांवों का कट गया था संपर्क, 8 से 10 किलोमीटर अतिरिक्त दूरी तय कर रहे थे लोग
तरयासुजान। नारायणी (गंडक) नदी की बाढ़ में क्षतिग्रस्त तमकुहीराज-अहिरौलीदान मुख्य संपर्क मार्ग की मरम्मत शुरू हो गई है। अहिरौलीदान के पास टूटे रास्ते को दुरुस्त करने के लिए मजदूर बालू-मिट्टी डाल रहे हैं। जेसीबी और ट्रैक्टर की मदद से क्षतिग्रस्त हिस्से को भरा जा रहा है। रास्ता टूटने से 30 से अधिक गांवों का आवागमन प्रभावित हो गया था। मरम्मत कार्य शुरू होने से ग्रामीणों ने राहत की उम्मीद जताई है।
पिछले महीने सितंबर में गंडक नदी का जलस्तर बढ़ने से अहिरौलीदान के पास एपी तटबंध के किनारे से गुजरने वाला यह कच्चा-पक्का मार्ग तीन जगहों पर टूट गया था। बाढ़ का पानी तेज बहाव के साथ सड़क के ऊपर से गुजरने के कारण कई जगह 10 से 15 फीट गहरे गड्ढे बन गए थे। रास्ता क्षतिग्रस्त होने से तमकुहीराज तहसील का अहिरौलीदान, नोनिया पट्टी, खैरखुटा और बाघाचौर समेत 30 से अधिक गांवों से सीधा संपर्क कट गया था।
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संपर्क मार्ग टूटने से ग्रामीणों को दूसरे रास्तों से होकर आठ से 10 किलोमीटर अतिरिक्त दूरी तय करनी पड़ रही थी। स्कूली बच्चों, किसानों और मरीजों को सबसे अधिक परेशानी उठानी पड़ रही थी। वाहनों का आवागमन बंद होने से लोगों को पैदल और बाइक से जोखिम उठाकर रास्ता पार करना पड़ता था। बाढ़ के पानी के बीच से गुजरने के दौरान हादसे की आशंका भी बनी रहती थी। ग्रामीणों ने कई बार संबंधित विभागों से मार्ग की मरम्मत कराने की मांग की थी।
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विभाग की ओर से स्थानीय मजदूरों की मदद से मरम्मत कार्य कराया जा रहा है। पहले टूटे हिस्से में मिट्टी से भरी बोरियां डाली जा रही हैं। इसके बाद बालू-मिट्टी भरकर रास्ते को दुरुस्त किया जा रहा है। मौसम अनुकूल रहा तो दो से तीन दिनों में आवागमन बहाल हो सकता है। इस संबंध में पीडब्ल्यूडी के एई राहुल सोनी ने बताया कि गंडक में आई बाढ़ के दौरान क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत कराई जा रही है। दो से तीन दिन में आवागमन सामान्य हो जाएगा।
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