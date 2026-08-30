Kushinagar News: बारिश से गन्ने की फसल गिरी, किसानों की बढ़ी चिंता

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किसान अरविंद राय, अनिल राय, छोटेलाल कुशवाहा, इकलाख, विनय श्रीवास्तव, सर्वेश, इंद्रजीत कुशवाहा, रामप्रवेश शर्मा आदि का कहना है कि लगातार बारिश और तेज हवा से गन्ने के पौधे कमजोर होकर गिर रहे हैं। यदि मौसम इसी तरह बना रहा और फसल गिरती रही तो गन्ने की पैदावार प्रभावित होने की आशंका है। किसानों ने बताया कि गिरी हुई फसल को दोबारा सीधा करना भी काफी मुश्किल होता है,वही गिरे हुए गन्ने पर चूहों के प्रकोप बढ़ जाता है। जिससे खेती की लागत बढ़ने के साथ उत्पादन पर भी असर पड़ सकता है। किसानों ने फसल का जायजा लेकर आवश्यक मदद उपलब्ध कराने की मांग की है।

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उजारनाथ। क्षेत्र में पिछले दो दिन से हो रही बारिश से गन्ने की फसल गिरने लगी है। कई खेतों में फसल धराशायी हो गई है। इससे मोगलपुरा, सेंदुरिया, करमैनी, चंद्रौटा, भेलया, रामकोला, जवार भैंसहा, देवरिया वृत, लोहलंगड़ी, गगलवा, सोंधिया पकड़ी गोसाई, तार विशुनपुर, खलवा पट्टी, सपही के किसानों की चिंता बढ़ गई है।