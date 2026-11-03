रैगिंग : नहीं सौंपी जा सकी जांच रिपोर्ट

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गौरतलब है कि बीते 25 अक्तूबर 2026 को मेडिकल कॉलेज के हरका स्थित एकेडमिक ब्लॉक में एमबीबीएस प्रथम वर्ष की एक छात्रा के साथ कथित रैगिंग का मामला सामने आया था। इस मामले की जांच के लिए कॉलेज प्रशासन की ओर से तीन सदस्यीय जांच टीम गठित कर तीन दिन के अंदर रिपोर्ट मांगी गई थी।हालांकि कॉलेज प्रशासन की तरफ से जांच रिपोर्ट पूरी करने का दावा किया जा रहा है लेकिन प्राचार्य व जांच टीम के नोडल के समय से मौजूद नहीं होने के चलते रिपोर्ट सामने नहीं आ पा रही है। इस संबंध में प्राचार्य डॉ.केपी गोड़ ने बताया कि रैगिंग आरोप के मामले की जांच पूरी कर ली गई है। किसी जरूरी काम से बाहर आ गया हूं, इसलिए जांच रिपोर्ट टीम नहीं सौंप पा रही है। रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई तय की जाएगी।