फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kushinagar News ›   Ragging: Investigation report could not be submitted

रैगिंग : नहीं सौंपी जा सकी जांच रिपोर्ट

Tue, 03 Nov 2026 02:28 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Tue, 03 Nov 2026 02:28 AM IST
विज्ञापन
Ragging: Investigation report could not be submitted
पडरौना। मेडिकल कॉलेज कुशीनगर में सामने आए रैगिंग के आरोप के मामले में सोमवार को भी जांच रिपोर्ट कॉलेज प्रशासन को रिपोर्ट नहीं सौंप सकी। कॉलेज प्राचार्य के मौजूद नहीं होने के चलते गठित तीन सदस्यीय जांच टीम अपनी रिपोर्ट नहीं दे सकी। टीम का दावा है कि रिपोर्ट तैयार कर ली गई।
विज्ञापन

गौरतलब है कि बीते 25 अक्तूबर 2026 को मेडिकल कॉलेज के हरका स्थित एकेडमिक ब्लॉक में एमबीबीएस प्रथम वर्ष की एक छात्रा के साथ कथित रैगिंग का मामला सामने आया था। इस मामले की जांच के लिए कॉलेज प्रशासन की ओर से तीन सदस्यीय जांच टीम गठित कर तीन दिन के अंदर रिपोर्ट मांगी गई थी।
विज्ञापन

हालांकि कॉलेज प्रशासन की तरफ से जांच रिपोर्ट पूरी करने का दावा किया जा रहा है लेकिन प्राचार्य व जांच टीम के नोडल के समय से मौजूद नहीं होने के चलते रिपोर्ट सामने नहीं आ पा रही है। इस संबंध में प्राचार्य डॉ.केपी गोड़ ने बताया कि रैगिंग आरोप के मामले की जांच पूरी कर ली गई है। किसी जरूरी काम से बाहर आ गया हूं, इसलिए जांच रिपोर्ट टीम नहीं सौंप पा रही है। रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई तय की जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed