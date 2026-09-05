Kushinagar News: छितौनी तटबंध पर तीन जगह दबाव, चल रहा कटानरोधी कार्य

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आपदा के दौरान भी नदी का अधिकतम डिस्चार्ज एक लाख 80 हजार 600 क्यूसेक तक पहुंचा था। इसके बाद दो दिन पहले डिस्चार्ज बढ़कर एक लाख 84 हजार 300 क्यूसेक तक पहुंचा था। गुरुवार को यह घटकर एक लाख 52 हजार 900 क्यूसेक रहा। लगातार कमी के बाद शुक्रवार को नदी का डिस्चार्ज एक लाख 26 हजार 500 क्यूसेक तक पहुंच गया।इधर, भैसहा गेज पर भी जलस्तर में कमी दर्ज की गई। शुक्रवार सुबह आठ बजे जलस्तर 94.90 मीटर रहा, जो चेतावनी बिंदु से 10 सेंटीमीटर नीचे था। शाम चार बजे जलस्तर और घटकर 94.82 मीटर हो गया। यह चेतावनी बिंदु से 18 सेंटीमीटर नीचे है।हालांकि नदी का जलस्तर और डिस्चार्ज कम होने के बावजूद छितौनी तटबंध के किमी 4.180 पर व ठोकर 3 तथा बीरभार पर नदी का दबाव बना हुआ है। दबाव को देखते हुए बाढ़ खंड की ओर से ठोकर 2 पर निरोधात्मक बचाव कार्य कराया जा रहा है। हालांकि अन्य स्थानों पर तटबंध के आसपास नदी की धारा शांत है। जलस्तर में लगातार कमी से नदी किनारे रहने वाले लोगों ने भी राहत की सांस ली है।