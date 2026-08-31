Kushinagar News: सिपाही की पत्नी की मौत मामले में पुलिस को जांच रिपोर्ट का इंतजार

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जांच टीम में एसीएमओ डॉ. आरडी कुशवाहा, डॉ. सुनील निषाद और महिला सर्जन डॉ. अनामिका शामिल रहीं। टीम ने प्रसूता की हालत बिगड़ने से लेकर मौत होने तक की परिस्थितियों की जानकारी ली। ऑपरेशन करने वाली महिला चिकित्सक डॉ. पिंकी सिंह और उनके पति डॉ. विवेक सिंह से विभिन्न बिंदुओं पर विस्तार के पूछताछ कर साक्ष्य इक्ट्ठा किए। एसडीएम विवेक सिंह ने बताया कि अभी जांच की शुरुआत हुई है। मामले से जुड़े सभी तथ्यों और अभिलेखों की पड़ताल की जाएगी। जांच पूरी होने के बाद रिपोर्ट सौंपी जाएगी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में महिला की मौत का कारण हृदय गति रुकना बताया गया है। ऐसे में चिकित्सकीय टीम की रिपोर्ट को अहम माना जा रहा है। रिपोर्ट के आधार पर ही मौत की परिस्थितियों को लेकर स्थिति स्पष्ट होने की उम्मीद है। मामले में परिजनों ने चिकित्सक पर लापरवाही और जीपीएस से एम्बुलेंस बंद करने का आरोप लगाते हुए अस्पताल पर हंगामा किया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन ने मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में चिकित्सकीय टीम गठित कर जांच करने का निर्देश दिया गया थाइस संबंध में सीओ कसया डॉ. अजय कुमार सिंह ने बताया कि मामले में गठित चिकित्सकीय टीम की रिपोर्ट मिलने के बाद ही पुलिस आगे की कार्रवाई करेगी। रिपोर्ट के आधार पर मामले से जुड़े तथ्यों की समीक्षा कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।