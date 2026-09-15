Kushinagar News: पंकज चौरसिया अध्यक्ष व विपिन पांडेय महामंत्री चुने गए
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Tue, 15 Sep 2026 02:39 AM IST
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तुर्कपट्टी। उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल की तुर्कपट्टी इकाई की सोमवार को स्थानीय बाजार में बैठक हुई। इसमें व्यापारियों की विभिन्न समस्याओं पर विस्तार से चर्चा कया गया। इसे बाद युवा व्यापार मंडल की पुरानी कार्यकारिणी को भंग कर नई टीम का गठन किया गया।
संगठन प्रदेश उपाध्यक्ष विजय देवड़ा ने कहा कि व्यापारियों का उत्पीड़न किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। फूड सैंपलिंग, जीएसटी अथवा अन्य प्रशासनिक कार्रवाइयों के नाम पर यदि किसी व्यापारी का अनावश्यक उत्पीड़न किया जाता है तो संगठन उसके साथ मजबूती से खड़ा रहेगा। जिलाध्यक्ष अमरनाथ पांडेय ने कहा कि व्यापार मंडल केवल औपचारिक संगठन नहीं, बल्कि व्यापारियों के हितों की रक्षा के लिए समर्पित परिवार है। इसके बाद संगठन नई कार्यकारिणी का गठन किया गया, जिसमें सर्वसम्मति से पंकज चौरसिया को युवा अध्यक्ष तथा विपिन पांडेय को युवा महामंत्री मनोनीत किया गया। बैठक की अध्यक्षता हीरालाल ब्याहुत और संचालन शैलेंद्र कुमार तिवारी ने किया।इस दौरान पुरुषोत्तम वर्मा, पुरुषोत्तम वर्मा, उपेंद्र सिंह, राजू तिवारी, राजेश मद्धेशिया आदि मौजूद रहे।
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संगठन प्रदेश उपाध्यक्ष विजय देवड़ा ने कहा कि व्यापारियों का उत्पीड़न किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। फूड सैंपलिंग, जीएसटी अथवा अन्य प्रशासनिक कार्रवाइयों के नाम पर यदि किसी व्यापारी का अनावश्यक उत्पीड़न किया जाता है तो संगठन उसके साथ मजबूती से खड़ा रहेगा। जिलाध्यक्ष अमरनाथ पांडेय ने कहा कि व्यापार मंडल केवल औपचारिक संगठन नहीं, बल्कि व्यापारियों के हितों की रक्षा के लिए समर्पित परिवार है। इसके बाद संगठन नई कार्यकारिणी का गठन किया गया, जिसमें सर्वसम्मति से पंकज चौरसिया को युवा अध्यक्ष तथा विपिन पांडेय को युवा महामंत्री मनोनीत किया गया। बैठक की अध्यक्षता हीरालाल ब्याहुत और संचालन शैलेंद्र कुमार तिवारी ने किया।इस दौरान पुरुषोत्तम वर्मा, पुरुषोत्तम वर्मा, उपेंद्र सिंह, राजू तिवारी, राजेश मद्धेशिया आदि मौजूद रहे।
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