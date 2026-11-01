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Kushinagar News: संदिग्ध हाल में विवाहिता की मौत, घर छोड़कर भागे ससुराल वाले

Sun, 01 Nov 2026 02:55 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sun, 01 Nov 2026 02:55 AM IST
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Married woman dies under suspicious circumstances; in-laws flee the house
नौ साल पहले हुई थी शादी, दो मासूम बच्चों के सिर से उठा मां का साया
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मायके वालों ने दहेज के लिए हत्या का लगाया आरोप, भाई ने पोस्टमार्टम कराने की मांग
विशुनपुरा थाना क्षेत्र के गौरी श्रीराम गांव के सिरजम टोला का मामला

दुदही। विशुनपुरा थाना क्षेत्र के गौरी श्रीराम गांव के सिरजम टोला में शनिवार शाम एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। उसका शव घर में पड़ा मिला। घटना के बाद ससुराल पक्ष के लोग घर छोड़कर भाग गए। सूचना पर आए मायके वालों ने दहेज के लिए हत्या करने का आरोप लगाते हुए पुलिस से निष्पक्ष जांच और पोस्टमार्टम कराने की मांग की। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है।
तुर्कपट्टी थाना क्षेत्र के बरवा राजा पाकड़ टोला जमुआन निवासी राजू प्रसाद ने पुलिस को दिए तहरीर में बताया कि उनकी बहन गायत्री देवी (28) की शादी करीब नौ वर्ष पहले गौरी श्रीराम गांव निवासी मनोज कुमार भारती के साथ हुई थी। शनिवार शाम बहनोई ने फोन कर सूचना दी कि गायत्री ने साड़ी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली है।
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सूचना मिलने पर परिजन मौके पर पहुंचे तो घर में गायत्री का शव नीचे पड़ा था। उन्होंने आरोप लगाया कि शादी के बाद से ही गायत्री को दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता था। कुछ माह पहले भी उनके साथ मारपीट की गई थी। उस समय दोनों पक्षों के बीच सुलह-समझौता हुआ था। इसके बावजूद उत्पीड़न जारी रहने का आरोप लगाया गया।
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गायत्री के दो बेटे आयन्श (6) और रुद्रांश (4) हैं। मां की मौत के बाद दोनों बच्चों के सिर से ममता का साया उठ गया है। घटना के बाद से ससुराल पक्ष के लोगों के घर छोड़कर फरार होने की बात सामने आई है। इस संबंध में विशुनपुरा थानाध्यक्ष शनि ज्वाला ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। विधिक कार्रवाई की जा रही है।
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