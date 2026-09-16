Kushinagar News: अनुरक्षण माह शुरू, दुरुस्त होगी बिजली व्यवस्था

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

एसडीओ विवेक कुमार ने बताया कि अभियान के तहत जरूरत के अनुसार ट्रांसफार्मरों की क्षमता बढ़ाने, खराब ट्रांसफार्मरों और अन्य विद्युत उपकरणों को दुरुस्त करने का कार्य किया जाएगा। 33 केवी और 11 केवी हाईटेंशन लाइनों का भी विशेष निरीक्षण होगा। जर्जर और खराब तारों को बदलने के साथ ही ढीले कनेक्शनों को ठीक कराया जाएगा।हाईटेंशन लाइनों के नीचे उगी झाड़ियों और पेड़ों की डालियों की छंटाई कराई जाएगी, ताकि हवा और बारिश के दौरान फाल्ट की समस्या कम हो और विद्युत आपूर्ति बाधित न हो। जिन क्षेत्रों में बार-बार बिजली खराब होने की शिकायत मिलती है, वहां कारणों की जांच कर आवश्यक सुधार कराया जाएगा।उन्होंने बताया कि अनुरक्षण माह के बाद गांवों में एलटी लाइनों पर भी आवश्यक अनुरक्षण कार्य कराए जाएंगे। विभाग का उद्देश्य विद्युत नेटवर्क को मजबूत कर उपभोक्ताओं को सुरक्षित और सुचारु बिजली आपूर्ति उपलब्ध कराना है।00000