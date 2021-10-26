Kushinagar News: घायल अधेड़ की चार दिन बाद मौत
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sat, 21 Nov 2026 01:10 AM IST
Updated Sat, 21 Nov 2026 01:10 AM IST
विज्ञापन
मंसाछापर। जटहा-पडरौना मुख्य मार्ग पर किन्नरपट्टी पेट्रोल पंप के पास बाइक की ठोकर से घायल 40 वर्षीय दीना चौहान की शुक्रवार सुबह गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान मौत हो गई। हादसा सोमवार दोपहर हुआ था। मौत की खबर मिलते ही परिवार में चीख-पुकार मच गई। माघीकोठिलवा गांव के बलुआ टोला निवासी दीना चौहान के घर में गैस उपलब्ध नहीं थी। ऐसे में वह भोजन बनाने के लिए लकड़ी का इंतजाम करने भैरोगंज गए थे। सोमवार दोपहर करीब तीन बजे साइकिल पर लकड़ी लेकर घर लौटते समय किन्नरपट्टी पेट्रोल पंप के पास सामने से आ रही बाइक ने उन्हें टक्कर मार दी। हादसे में वह गंभीर रूप से घायल हो गए।
ग्रामीणों ने एंबुलेंस की मदद से उन्हें मेडिकल कॉलेज कुशीनगर पहुंचाया। जहां डॉक्टरों ने गोरखपुर मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। वहां शुक्रवार सुबह उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई।
विज्ञापन
ग्रामीणों ने एंबुलेंस की मदद से उन्हें मेडिकल कॉलेज कुशीनगर पहुंचाया। जहां डॉक्टरों ने गोरखपुर मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। वहां शुक्रवार सुबह उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई।
विज्ञापन