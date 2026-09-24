Kushinagar News: ग्राम चौपाल में लोगों को दी गई सरकारी योजनाओं की जानकारी
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Thu, 24 Sep 2026 02:24 AM IST
Updated Thu, 24 Sep 2026 02:24 AM IST
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पटहेरवा। सेवा संकल्प अभियान के तहत बुधवार को ग्राम चौपाल का आयोजन किया गया। इसमें लोगों को केंद्र व प्रदेश सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देकर पात्र लोगों को योजनाओं का लाभ लेने के लिए जागरूक किया गया। नोडल अधिकारी एडीओ एजी जितेंद्र प्रसाद ने सबसे पहले एक-एक कर गांव के लोगों की समस्या सुनीं और संबंधित विभागों के कर्मचारियों को उनके निस्तारण के लिए निर्देश दिए। चौपाल में भाजपा मंडल अध्यक्ष अमलेश तिवारी ने सरकार की तरफ से चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी।
इस दौरान ग्राम पंचायत सचिव कुमार रंजन विजय राज, एएनएम साबिया खातून, सीएचओ अवनीश, ग्राम प्रधान डॉ. समसुलहक, पंचायत सहायक पल्लवी गुप्ता, विशुनदयाल, सुरेश तिवारी, सोनी तिवारी, जयादेवी, संध्या श्रीवास्तव, रीना देवी, सविता, पनवा देवी, अनीता देवी, सुनैना, सुनीता आदि मौजूद रहे। संवाद
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इस दौरान ग्राम पंचायत सचिव कुमार रंजन विजय राज, एएनएम साबिया खातून, सीएचओ अवनीश, ग्राम प्रधान डॉ. समसुलहक, पंचायत सहायक पल्लवी गुप्ता, विशुनदयाल, सुरेश तिवारी, सोनी तिवारी, जयादेवी, संध्या श्रीवास्तव, रीना देवी, सविता, पनवा देवी, अनीता देवी, सुनैना, सुनीता आदि मौजूद रहे। संवाद
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