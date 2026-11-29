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खेलकूद- रविंद्र नगर स्थित जिला स्टेडियम में दो दिवसीय मंडलीय बेसिक बाल क्रीड़ा प्रतियोगिता का आयोजन सुबह 10 बजे से।



कथा- समउर बाजार कस्बे में 11 दिवसीय श्रीराम चरित मानस ज्ञान महायज्ञ कथा का आयोजन दोपहर 02 बजे से।



कथा- महुअवा देवरिया गांव में नौ दिवसीय सतचंडी महायज्ञ में शिव की महिमा की कथा सुनाई जाएगी दोपहर 01 बजे से।

दिवस- जिले के सभी मतदेय स्थलों पर विशेष अभियान दिवस का आयोजन सुबह 10 बजे से।