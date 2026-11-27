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खेलकूद- रविंद्र नगर स्थित जिला स्टेडियम में जिला स्तरीय बेसिक बाल क्रीड़ा प्रतियोगिता का आयोजन सुबह 10 बजे से।



कलश यात्रा- महुअवा देवरिया गांव में नौ दिवसीय सतचंडी महायज्ञ के लिए कलश यात्रा निकाली जाएगी सुबह 10 बजे से।



कथा- रामकोला क्षेत्र के खोटही गांव के परसिया स्थित काली मंदिर परिसर में 11 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा में भगवान श्री कृष्ण की कथा सुनाई जाएगी अपराह्न 02 बजे से।

दंगल- विशुनपुरा ब्लॉक के पिपरा बाजार में दो दिवसीय पारंपरिक मेला व दंगल का आयोजन सुबह 10 बजे से।