Kushinagar News: नगर में आज
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Thu, 26 Nov 2026 12:51 AM IST
Updated Thu, 26 Nov 2026 12:51 AM IST
विज्ञापन
खेलकूद- रविंद्र नगर स्थित जिला स्टेडियम में जिला स्तरीय बेसिक खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन सुबह 10 बजे से।
संविधान दिवस- उदित नारायण इंटर कॉलेज सभागार में संविधान दिवस का आयोजन सुबह 10 बजे से।
मेला- कसया महोत्सव नगर के बेनेट क्लब में स्थानीय व्यापारिक और सांस्कृतिक मेला का आयोजन शाम 04 बजे से।
कथा-रामकोला के खोटही गांव के परसिया स्थित काली मंदिर परिसर में 11 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा में भगवान महाभारत काल की कथा का वाचन अपराह्न 02 बजे से।
विज्ञापन
संविधान दिवस- उदित नारायण इंटर कॉलेज सभागार में संविधान दिवस का आयोजन सुबह 10 बजे से।
मेला- कसया महोत्सव नगर के बेनेट क्लब में स्थानीय व्यापारिक और सांस्कृतिक मेला का आयोजन शाम 04 बजे से।
कथा-रामकोला के खोटही गांव के परसिया स्थित काली मंदिर परिसर में 11 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा में भगवान महाभारत काल की कथा का वाचन अपराह्न 02 बजे से।