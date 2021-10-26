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संविधान दिवस- उदित नारायण इंटर कॉलेज सभागार में संविधान दिवस का आयोजन सुबह 10 बजे से।



मेला- कसया महोत्सव नगर के बेनेट क्लब में स्थानीय व्यापारिक और सांस्कृतिक मेला का आयोजन शाम 04 बजे से।



कथा-रामकोला के खोटही गांव के परसिया स्थित काली मंदिर परिसर में 11 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा में भगवान महाभारत काल की कथा का वाचन अपराह्न 02 बजे से।

खेलकूद- रविंद्र नगर स्थित जिला स्टेडियम में जिला स्तरीय बेसिक खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन सुबह 10 बजे से।