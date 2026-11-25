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मेला- पडरौना शहर के जूनियर हाईस्कूल परिसर में खादी ग्रामोद्योग प्रदर्शनी मेला कार्यक्रम का आयोजन सुबह 10 बजे से।



शुभारंभ- ढाढा चीनी मिल की गन्ना का पेराई सत्र का पूजन कर शुभारंभ कार्यक्रम का आयोजन सुबह 10 बजे से।

रोजगार मेला- नौरंगिया स्थित राजेश मणि इंटरमीडिएट कॉलेज में उत्तर प्रदेश रोजगार मिशन के तहत बृहद रोजगार मेले का आयोजन सुबह 10 बजे से।

कथा- रामकोला क्षेत्र के खोटही गांव के परसिया स्थित काली मंदिर परिसर में 11 दिवसीय श्रीराम कथा में कंस वध प्रसंग का वाचन अपराह्न 02 बजे से।

जागरूकता- पडरौना उदित नारायण इंटर कॉलेज परिसर में पर्यावरण जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन सुबह 10 बजे से।