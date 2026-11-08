Kushinagar News: नगर में आज

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गोवर्धन पूजा -पडरौना शहर में गाय के गोबर से बने गोवर्धन पर्वत की आकृति बनाकर उसकी पूजा का आयोजन सुबह 10 बजे से।



कथा- दिउदिया मनिया छपरा के टोला अहिरौली धाम परिसर में नौ दिवसीय राम कथा में शिव विवाह की कथा कार्यक्रम का आयोजन सुबह 10 बजेसे।

मेला- पडरौना शहर के जूनियर हाईस्कूल परिसर में खादी ग्रामोद्योग प्रदर्शनी मेला का आयोजन सुबह 09 बजे से।