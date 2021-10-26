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Kushinagar News: खाद्य सुरक्षा विभाग की छापा मारकर 20 खाद्य पदार्थों के लिए नमूने

Sat, 17 Oct 2026 01:17 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sat, 17 Oct 2026 01:17 AM IST
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Food Safety Department conducts raids and collects samples of 20 food items
सभी नमूनों को जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा जाएगा
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पडरौना। खाद्य एवं औषधि विभाग की ओर शुक्रवार को अभियान चलाकर विभिन्न प्रतिष्ठानों से 20 खाद्य पदार्थों के नमूने लिए। इनमें देसी घी, खोया, पनीर, दूध, मिठाई और कुट्टू के आटे समेत कई खाद्य पदार्थ शामिल हैं। सभी नमूनों को जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा जा रहा है।
सहायक आयुक्त (खाद्य)-द्वितीय प्रदीप कुमार राय ने बताया कि शिवपुर बाजार, रगड़गंज, लक्ष्मीगंज, हाटा-कप्तानगंज रोड, मथौली, नौरंगिया तिराहा, तुर्कपट्टी, महुआ बुजुर्ग, बुलहवा बाजार, छितौनी, देवरिया बाबू रोड, लालाछपरा, हरदी छपरा और पडरौना में अभियान चलाकर कार्रवाई की गई। इस दौरान साबूदाना, मूंगफली दाना, देसी घी, सिंघाड़े का आटा, बूंदी के लड्डू, बाकला दाल, पेड़ा, काजू, खोया, किशमिश, पनीर, मिश्रित दूध, बेसन, कुट्टू का आटा, मिठाई, छेने की मिठाई और रसगुल्ला सहित अन्य खाद्य पदार्थों के नमूने लिए गए।
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एकत्र नमूनों की जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा जा रहा है। वहां से मिले जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। यदि किसी नमूने में मिलावट या खाद्य सुरक्षा के निर्धारित मानकों का उल्लंघन पाया जाता है तो संबंधित खाद्य कारोबारी के खिलाफ नियमानुसार विधिक कार्रवाई की जाएगी। इस अभियान में खाद्य सुरक्षा अधिकारी राम बुझावन चौहान, कन्हैया लाल वर्मा, विजय कुमार यादव, धर्मराज शुक्ल, रंजनी मौर्या आदि मौजूद रहे।
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