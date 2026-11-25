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नेपाल के रसुवा जिले में त्रिशूली नदी की बाढ़ में वहां पावर प्लांट में काम करने वाले कुशीनगर के छह मजदूरों समेत 103 लोग लापता हो गए थे। कप्तानगंज क्षेत्र के मलुकही गांव निवासी करन शर्मा, मुंडेरा निवासी रविंद्र सिंह, अमडीहा निवासी अरुण कुमार सिंह, सुधियानी निवासी धीरज तिवारी और पंकज राजभर के अलावा अहिरौली बाजार क्षेत्र के भलुही पोखरभिंडा निवासी नत्थू का 26 अगस्त के बाद पता नहीं चला।वहीं, सुधियानी निवासी अभिषेक तिवारी, राजकुमार तिवारी और आकाश कनौजिया तथा पिपराइच निवासी आशुतोष मणि उपाध्याय और प्रदीप निषाद 31 अगस्त को घर पहुंचे थे। भीषण आपदा के दौरान सामने आईं दुश्वारियां इनके जेहन में आज भी ताजा हैं।अभिषेक बताते हैं कि करीब 26 घंटे तक बिना कुछ खाए-पिए पहाड़ पर रहना पड़ा था। इस दौरान साथियों को बाढ़ में बहता देखकर कई दिन तक सहमे रहे थे। कंपनी ने हेलीकॉप्टर से उन्हें काठमांडो स्थित मुख्यालय पहुंचाया था। वहां से सड़क मार्ग से बिहार के नरकटियागंज और फिर ट्रेन से कप्तानगंज भेजा गया था।दिवाली पर लापता कर्मचारियों के खाते में भेजी तनख्वाह : बाढ़ के दौरान लापता अपने कर्मचारियों के खाते में नेपाल की कंपनी ने दिवाली पर तनख्वाह भेजी है। लापता करन शर्मा के छोटे भाई मलुकही निवासी शिवकरन ने बताया कि करीब 15 दिन पहले वह नेपाल गए थे। भाई के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल सकी। भारतीय दूतावास से पता चला कि घटना के 120 दिन पूरे होने के बाद मृत्यु प्रमाणपत्र जारी करने की प्रक्रिया शुरू होगी।अमडीहा गांव के रहने वाले लापता अरुण कुमार सिंह के बड़े भाई अनिल सिंह ने बताया कि कंपनी की ओर से खाते में कुछ रुपये भेजे गए थे।मुंडेरा निवासी रविंद्र सिंह के बेटे आलोक सिंह ने बताया कि वह 15 दिन पहले नेपाल के अस्पतालों में पिता की तलाश करने गए थे लेकिन कोई जानकारी नहीं मिली। उनकी मां के खाते में भी कंपनी की ओर से कुछ रकम भेजी गई है।कंपनी ने दिवाली पर खातों में भेजी तनख्वाहबाढ़ के दौरान लापता हुए अपने कर्मचारियों के खाते में नेपाल की कंपनी ने दिवाली पर तनख्वाह भेजी है। लापता करन शर्मा के छोटे भाई मलुकही निवासी शिवकरन ने बताया कि करीब 15 दिन पहले वह नेपाल गए थे। भाई के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल सकी। भारतीय दूतावास से पता चला कि घटना के 120 दिन पूरे होने के बाद मृत्यु प्रमाणपत्र जारी करने की प्रक्रिया शुरू होगी। अमडीहा गांव के रहने वाले लापता अरुण कुमार सिंह के बड़े भाई अनिल सिंह ने बताया कि कंपनी की ओर से खाते में कुछ रुपये भेजे गए थे। मुंडेरा निवासी रविंद्र सिंह के बेटे आलोक सिंह ने बताया कि वह 15 दिन पहले नेपाल के अस्पतालों में पिता की तलाश करने गए थे लेकिन कोई जानकारी नहीं मिली। उनकी मां के खाते में भी कंपनी की ओर से कुछ रकम भेजी गई है।गोदने के निशान से हुई थी अमन के शव की पहचानसुधियानी निवासी अमन गौड़ (23) भी नेपाल की बाढ़ में लापता हो गए थे। पांच सितंबर को कंपनी ने वीडियो कॉल के माध्यम से परिवार के लोगों को एक शव दिखाया था। दाहिने हाथ पर गोदने से एजी लिखा देखकर परिवार ने अमन की पहचान की थी। अमन की मौत की पुष्टि के बाद से अन्य लापता लोगों के परिजन को भी अनहोनी की आशंका सता रही है।वर्जननेपाल सरकार की ओर से अभी तक मृतकों से जुड़ी कोई जानकारी नहीं मिली है। पीड़ित परिवार की ओर से मिले आवेदन के आधार पर केंद्रीय टीम भारतीय राजदूत के माध्यम से नेपाल सरकार से पत्राचार कर रही है।-पवन कुमार, एडीएम कुशीनगर