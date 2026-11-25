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कुशीनगर। गोपालपुर थाना क्षेत्र के अहिरौली दुबौली गांव स्थित तकिया टोला पशु तस्करी के आरोपों को लेकर चर्चा में है। यह बिहार के गोपालगंज जिले में स्थित है। गांव के लोग भी कथित तस्करों के खिलाफ एकजुट हो गए हैं। ग्रामीणों ने शनिवार को गोपालगंज और कुशीनगर के एसपी को प्रार्थनापत्र देकर 11 लोगों को पशु तस्करी के नेटवर्क से जुड़ा बताते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।तकिया टोला के धन्नु शाह, मंजूर, मुन्ना गौड़, मेराजुद्दीन और श्रीराम साह समेत 20 से अधिक ग्रामीणों ने गोपालगंज एसपी को दिए गए प्रार्थनापत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि कुछ लोगों की अवैध गतिविधियों का खामियाजा पूरे गांव और समाज को भुगतना पड़ रहा है। यूपी और बिहार पुलिस की कार्रवाई के दौरान निर्दोष लोगों के घरों तक दबिश पहुंच जाती है। इससे कई परिवार परेशान हैं।ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि पशु तस्करी का विरोध करने पर उन्हें धमकियां दी जा रही हैं। कथित रूप से तस्करी में शामिल लोग विरोध करने वालों के साथ मारपीट और किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की धमकी दे रहे हैं। ग्रामीणों को आशंका है कि आर्थिक रूप से मजबूत और प्रभावशाली लोगों के संरक्षण में चल रहे इस नेटवर्क का विरोध करने पर उनके साथ अनहोनी हो सकती है।ग्रामीणों का कहना है कि पुलिस को कई बार शिकायत और जानकारी देने के बावजूद प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई। अब वे एकजुट होकर गांव पर लगे पशु तस्करी के कलंक को मिटाना चाहते हैं। उन्होंने पुलिस अधिकारियों से निर्दोष परिवारों को परेशान किए बिना वास्तविक आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है।दीपक की हत्या में भी सामने आया था तस्करों के गिरोह का नाम : 15 सितंबर 2025 की रात गोरखपुर के पिपराइच थाना क्षेत्र के जंगल धूसड़ के महुआचाफी गांव में पशु तस्करी की घटना के दौरान नीट की तैयारी कर रहे 19 वर्षीय दीपक गुप्ता की हत्या कर दी गई थी।आरोप है कि रात करीब साढ़े 12 बजे तीन गाड़ियों से पहुंचे तस्कर मवेशियों को खूंटे से खोल रहे थे। शोर सुनकर ग्रामीणों के साथ दीपक भी उन्हें पकड़ने के लिए दौड़ा। इसी दौरान उसके मुंह में गोली मार दी गई। बाद में उसका शव घर से करीब चार किलोमीटर दूर मिला था।घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने तस्करों की एक डीसीएम में आग लगा दी थी और गोपालपुर थाना क्षेत्र के रामपुर खुर्द निवासी अजब हुसैन उर्फ अजहर को पकड़ लिया था। पुलिस टीम जब उसे अपने कब्जे में लेने पहुंची तो ग्रामीणों ने पथराव कर दिया। इसमें एसपी नार्थ समेत सात पुलिसकर्मी घायल हुए थे। इलाज के दौरान बीआरडी मेडिकल कॉलेज में अजब हुसैन की मौत हो गई थी।मन्नू सेठ पर चार्जशीट के बाद गांव में बढ़ा विरोध : दीपक हत्याकांड की जांच गोरखपुर एसटीएफ ने की थी। जांच में पशु तस्करी से जुड़े संगठित गिरोह की भूमिका सामने आने की बात कही गई थी। घटना के दौरान पकड़े गए अजब हुसैन उर्फ अजहर के मोबाइल की कॉल डिटेल और लोकेशन की पड़ताल में गोपालगंज, सीवान, कुशीनगर और गोरखपुर के कई इलाकों से संपर्क के सुराग मिले थे। एसटीएफ ने अपनी चार्जशीट में गोपालपुर थाना क्षेत्र के अहिरौली दुबौली निवासी मन्नू सेठ उर्फ मन्नू देवान समेत आठ लोगों को आरोपी बनाया था।ग्रामीणों के अनुसार, मन्नू देवान के जमानत पर बाहर आने के बाद गांव में पशु तस्करी के विरोध की आवाज तेज हुई। अब ग्रामीण खुलकर सामने आ रहे हैं। उनका कहना है कि कुछ लोगों की कथित अवैध गतिविधियों के कारण पूरे गांव को अपराध की पहचान से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। संवाद