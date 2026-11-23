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जानकारी के अनुसार, गांव के बाहर दयाल चौहान ने पशुओं को रखने के लिए झोपड़ी बना रखी थी। शनिवार रात मच्छरों को भगाने के लिए उन्होंने झोपड़ी के पास अलाव जलाया था। इसी से निकली चिंगारी झोपड़ी तक पहुंच गई और देखते ही देखते आग ने उसे अपनी चपेट में ले लिया। झोपड़ी गांव के बाहर होने के कारण रात में किसी को घटना की जानकारी नहीं हो सकी।आग में दयाल चौहान भी झुलस गए। परिजन उन्हें सीएचसी कप्तानगंज ले गए, जहां प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने घर भेज दिया। पीड़ित ने आग से हुए नुकसान की जानकारी तहसील प्रशासन को दी है। एसओ धीरेंद्र कुमार राय ने बताया कि झोपड़ी में आग लगने से चार पशुओं की मौत हुई है। अभी कोई तहरीर नहीं मिली है। तहरीर मिलने पर जांच कर आगे की कार्रवाई की जाएगी।पशुओं को मच्छरों से बचाने में बरतें सावधानीपशुपालकों को मच्छर भगाने के लिए गौशाला या झोपड़ी के पास सूखी घास, पुआल अथवा अन्य ज्वलनशील सामग्री जलाने से बचना चाहिए। धुआं करने के लिए धातु के बर्तन में उपले और सूखी नीम की पत्तियों का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसे भी पशुओं और झोपड़ी से सुरक्षित दूरी पर रखना जरूरी है। इसके अलावा नीम की पत्तियों या लहसुन-नीम के घोल का छिड़काव भी विकल्प हो सकता है। आग से बचाव के लिए विशेष सतर्कता बरतनी चाहिए।