Kushinagar News: घनी आबादी में मकान में लगी आग, पीछे के रास्ते से निकाले गए लोग

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शहर के तुरहा टोली में राजेश अग्रवाल की तीन मंजिला मकान है। इनकी होजरी की दुकान कस्बे में है। मकान के निचले हिस्से में गोदाम बनाए थे और होजरी के सामान के साथ घर का भी सामान रखे थे, इसी मकान में ऊपर की मंजिल पर इनका परिवार रहता है। आरोप है कि दिन में करीब एक बजे बारावफात का जुलूस मोहल्ले से निकल रहा था। इस दौरान जुलूस में शामिल युवक पटाखा फोड़ रहे थे, पटाखे से निकली चिंगारी से गोदाम के अंदर आग लग गई।दोपहर दो बजे गोदाम से धुआं निकलता देख मोहल्ले के लोग शोर मचाने लगे। इसके बाद परिजन मकान के पीछे के दरवाजे से किसी तरह बाहर निकले और मुख्य दरवाजा अंदर से बंद रहा। मोहल्ले के लोग रोशनदार व खिड़की के रास्ते आग बुझाने का प्रयास शुरू कर दिए। कुछ देर बाद फायर ब्रिगेड की तीन गाड़ियां पहुंची, एसडीएम राजेश निगम, कोतवाल ओमप्रकाश तिवारी और चेयरमैन विनय जायसवाल लोगों की मदद से खुद आग पर काबू पाने का प्रयास करने लगे। शाम को करीब चार बजे आग पर काबू पाया जा सका। आग की लौ से गर्म होकर मुख्य दरवाजे का फाटक पिघल गया। इसके बाद आग बुझाने में तेजी आई। आस-पास के घरों के लोगों को धुंआ भरने के कारण बाहर निकलना पड़ा। दुकानदार के अनुसार गोदाम में रखा करीब तीन लाख से अधिक होजरी का सामान राख हो गया।-प्रथम दृष्टया शार्ट सर्किट से आग लगने की आशंका है। मोहल्ले के लोगों ने बारावफात जुलूस में शामिल लोगों पर पटाखा फोड़ने से आग लगने का आरोप लगाया है। सीसी टीवी फुटेज की जांच की गई। आरोप गलत निकला। जुलूस जाने के बाद आग लगने की सूचना मिली। -राकेश प्रताप सिंह, सीओ सिटीमोहल्ले के लोगों की सक्रियता से टला बड़ा हादसापडरौना। दोपहर में बारावफात का जुलूस निकलने से शहर में डीजे का शोर गूंज रहा था। इस दौरान साहबगंज वार्ड के तुरहा टोली निवासी दुकानदार राजेश अग्रवाल के तीसरी मंजिली इमारत के निचले हिस्से से धुंआ निकलने लगा। छत के दूसरी मंजिल पर मौजूद परिवार के सदस्यों को इसकी जानकारी नहीं हुई, लेकिन मोहल्ले के लोगों की नजर पड़ी तो शोर मचाते हुए लोग आगलगी स्थल की ओर से दौड़ पड़े। घरों में मौजूद लोगों को सुरक्षित निकालने के बाद सभी लोग आग पर काबू पाने का प्रयास करने लगे। चेयरमैन विनय जायसवाल मोहल्ले के युवकों के साथ खुद आग बुझाने में जुटे रहे। बारावफात जुलूस को लेकर फायर ब्रिगेड का वाहन सुभाष चौक पर मौजूद रहे, सूचना मिलते ही 15 मिनट के अंदर पहुंच गए। भ्रमणशील अफसर भी मौके पर पहुंचे। मोहल्ले के लोगों की तत्परता से बड़ा नुकसान बच गया।बोले लोगशहर के घनी आबादी वाले इलाके में आग लगने के बाद तेज धुआं व आग की लपटें देखकर लोग डर गए थे। यहां मकान आपस में सटे हुए हैं। अगर अगल-बगल आग फैल जाती तो बड़ा हादसा हो सकता था। गनीमत रही कि फायर ब्रिगेड व आसपास के लोगों की मदद से आग को फैलने नहीं दिया गया। -संजय जायसवाल, शहरवासीघनी आबादी स्थित मकान के कमरे में लगी आग से अफरा-तफरी मच गई। लेकिन, प्रशासन व फायर ब्रिगेड की सक्रियता व मौजूद लोगों की तत्परता से आग को इधर-उधर फैलने से रोक लिया गया। इससे काफी राहत हो गई, नहीं तो काफी नुकसान हो जाता। -अंशू जायसवाल, शहरवासी