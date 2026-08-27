Kushinagar News: कार चालक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज
संवाद न्यूज एजेंसी, कुशीनगर Updated Thu, 27 Aug 2026 01:37 AM IST
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रामकोला। सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल युवक के मामले में पुलिस ने पीड़ित पिता की तहरीर पर अज्ञात कार चालक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर तलाश शुरू कर दी है।
पडरौना नगर पालिका के वार्ड नंबर तीन (भरवलिया) के नंदलाल गुप्ता ने तहरीर देकर बताया कि 12 अगस्त को दोपहर करीब दो बजे उनके बेटे अखिलेश गुप्ता व अभिषेक गुप्ता बाइक से परगन छपरा गांव में राशन लेने गए थे। दुकान बंद होने से नहर की पटरी के किनारे दुकानदार का इंतजार कर रहे थे। इसी बीच तेज रफ्तार कार के चालक ने उनकी बाइक में टक्कर मार दी। अखिलेश के सिर में गंभीर चोटें आईं और बाइक क्षतिग्रस्त हो गई। परिजन अखिलेश को मेडिकल कॉलेज ले गए। वहां से डाॅक्टर ने उसे बीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर रेफर कर दिया। थानाध्यक्ष चंद्रभान सिंह ने बताया कि अज्ञात चालक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। संवाद
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पडरौना नगर पालिका के वार्ड नंबर तीन (भरवलिया) के नंदलाल गुप्ता ने तहरीर देकर बताया कि 12 अगस्त को दोपहर करीब दो बजे उनके बेटे अखिलेश गुप्ता व अभिषेक गुप्ता बाइक से परगन छपरा गांव में राशन लेने गए थे। दुकान बंद होने से नहर की पटरी के किनारे दुकानदार का इंतजार कर रहे थे। इसी बीच तेज रफ्तार कार के चालक ने उनकी बाइक में टक्कर मार दी। अखिलेश के सिर में गंभीर चोटें आईं और बाइक क्षतिग्रस्त हो गई। परिजन अखिलेश को मेडिकल कॉलेज ले गए। वहां से डाॅक्टर ने उसे बीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर रेफर कर दिया। थानाध्यक्ष चंद्रभान सिंह ने बताया कि अज्ञात चालक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। संवाद
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