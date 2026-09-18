Kushinagar News: वाहन चालक की पिटाई, सफाईकर्मियों ने थाना गेट पर किया प्रदर्शन

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नगर पंचायत के बलुआ में रोज की तरह बृहस्पतिवार को कूड़ा उठाने के लिए सफाईकर्मियों के साथ वाहन चालक मुन्ना प्रसाद गए थे। आरोप है कि कूड़ा उठाने के दौरान मिठ्ठू से कहासुनी हो गई। इससे नाराज मिठ्ठू और इसके बेटे सोनू ने मारपीट की। इसकी जानकारी होने के बाद नगर में सफाई कर रहे बाकी सफाईकर्मी काम छोड़ कर कूड़ा ढोने वाले वाहन से रामकोला थाने पर पहुंचे। मारपीट के आरोपी पिता-पुत्र पर कार्रवाई की मांग को लेकर नारेबाजी करने लगे।पुलिस तत्काल मौके पर गई, लेकिन कोई मिला नहीं। मुन्ना की तहरीर पर पुलिस ने पिता-पुत्र के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है। मिठ्ठू का आरोप है कि कूड़ा उठाने वाली गाड़ी जहां खड़ी थी, वहां से हटाने को लेकर विवाद शुरू हुआ, इस दौरान चालक अपशब्द बोला। इसी को लेकर विवाद हुआ है। थानाध्यक्ष चंद्रभान सिंह ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। जांच में दोनों पक्षों की गलती सामने आई है। साक्ष्य के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।