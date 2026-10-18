Kushinagar News: कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति बने डॉ. रामजी

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जारी आदेश के मुताबिक, डॉ. सिंह का कार्यकाल कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से अधिकतम तीन वर्ष का होगा। डॉ. रामजी सिंह वर्तमान में मेरठ स्थित सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय के कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर में प्लांट पैथोलॉजी के प्रधानाध्यापक हैं। विज्ञापन

उनकी नियुक्ति उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय अधिनियम, 1958 की धारा 11 (1) के तहत की गई है। जारी आदेश के मुताबिक, डॉ. सिंह का कार्यकाल कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से अधिकतम तीन वर्ष का होगा। डॉ. रामजी सिंह वर्तमान में मेरठ स्थित सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय के कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर में प्लांट पैथोलॉजी के प्रधानाध्यापक हैं।उनकी नियुक्ति उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय अधिनियम, 1958 की धारा 11 (1) के तहत की गई है।

कुशीनगर। महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कुशीनगर के पहले कुलपति डॉ. रामजी सिंह को बनाया गया। शनिवार को राज्यपाल और विश्वविद्यालय की कुलाधिपति आनंदीबेन पटेल ने डॉ. रामजी सिंह को विश्वविद्यालय का प्रथम कुलपति नियुक्त किया।