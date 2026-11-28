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अल्ट्रासाउंड सेंटरों के खिलाफ मिली शिकायतों के बाद डीएम के निर्देश पर गठित टीम ने 20 से 25 नवंबर तक जांच अभियान चलाया। जिले में कुल 80 अल्ट्रासाउंड सेंटर पंजीकृत हैं। इनमें से 22 केंद्रों पर जांच के दौरान पंजीकृत रेडियोलॉजिस्ट नहीं मिले। कुछ डॉक्टरों के नाम पर दर्ज मोबाइल नंबर बंद मिले। वहीं, कुछ केंद्रों के पंजीकरण में डॉक्टरों के बजाय संचालकों के मोबाइल नंबर दर्ज होने की बात भी सामने आई।जांच में सामने आई इन अनियमितताओं के बाद सीएमओ ने संबंधित रेडियोलॉजिस्ट को नोटिस जारी कर कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया है। साथ ही सीएमओ ने पंजीकरण में लगाए गए सभी संबंधित रेडियोलॉजिस्ट की डिग्रियों का सत्यापन कराने का निर्णय लिया है। इसके लिए पहले डॉक्टरों और सेंटर संचालकों को नोटिस भेजा जाएगा।संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर संबंधित मेडिकल कॉलेजों से डिग्रियों की पुष्टि कराई जाएगी। उधर, डीएम संजय चौहान के निर्देश पर संबंधित तहसीलों के एसडीएम की मौजूदगी में स्वास्थ्य विभाग की टीमें अल्ट्रासाउंड सेंटरों की जांच कर रही हैं। अब तक पांच सेंटरों को सील किया जा चुका है। जांच में इन केंद्रों के अभिलेख अधूरे मिले थे। साथ ही वे निर्धारित मानकों के अनुरूप संचालित नहीं हो रहे थे, जबकि स्वास्थ्य विभाग के रिकॉर्ड में उनका पंजीकरण था।जांच टीम के पहुंचने की सूचना मिलने पर कुछ सेंटर संचालकों के केंद्र बंद कर गायब होने की बात भी सामने आई है। वहीं, कई केंद्रों पर पंजीकृत रेडियोलॉजिस्ट मौजूद नहीं मिले। ऐसे में पंजीकरण के समय प्रस्तुत अभिलेखों का सत्यापन करने वाले नोडल अधिकारी की भूमिका भी जांच के दायरे में है। सीएमओ ने पंजीकरण प्रक्रिया में अभिलेखों का सत्यापन करने वाले नोडल अधिकारी की जवाबदेही तय करने की बात कही है।