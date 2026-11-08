Kushinagar News: दीपावली पर घर का चिराग बुझा, बेटे की मौत से मां बदहवास

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बेटे की मौत से मां पर टूटा दुखों का पहाड़,परिजन पुलिस लाइन में पहुंचे,शव देख चीखने लगेखड्डा (कुशीनगर)। दीपावली पर जिस घर में बेटे के आने और खुशियां मनाने की उम्मीद थी, वहां अब मातम पसरा है। हनुमानगंज थाने में करंट की चपेट में आकर जान गंवाने वाले सिपाही दीपक गुप्ता दो बहनों के इकलौते भाई थे। करीब तीन वर्ष पहले पिता के निधन के बाद वह मां के बुढ़ापे का सहारा और परिवार की सबसे बड़ी उम्मीद बन गए थे। जवान बेटे की मौत से मां पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है।दीपक के पिता राममूर्ति गुप्ता सेना से सेवानिवृत्त थे। करीब तीन वर्ष पहले उनके निधन के बाद परिवार की जिम्मेदारी दीपक के कंधों पर आ गई थी। उनकी दोनों बहनों की शादी हो चुकी है। ऐसे में मां के साथ परिवार में दीपक ही थे, जिनसे आगे की जिंदगी की उम्मीदें जुड़ी थीं।पुलिस की वर्दी पहनने का सपना पूरा होने के बाद दीपक की पहली तैनाती हनुमानगंज थाने में हुई थी। बेटे को वर्दी में देखकर मां ने उसके भविष्य को लेकर कई सपने संजोए थे। परिवार को उम्मीद थी कि अब हालात बदलेंगे और जीवन में खुशियां लौटेंगी, लेकिन दीपावली की सफाई के दौरान हुए हादसे ने सब कुछ छीन लिया।जिस बेटे के सहारे मां बुढ़ापे की जिंदगी गुजारने की उम्मीद लगाए बैठी थीं, वह अब कभी लौटकर नहीं आएगा। त्योहार पर घर को रोशन करने की तैयारियों के बीच परिवार का दीपक हमेशा के लिए बुझ गया।