Kushinagar News: डोल मेले में विवाद,युवक को घोपा चाकू
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Wed, 16 Sep 2026 02:50 AM IST
Updated Wed, 16 Sep 2026 02:50 AM IST
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कुशीनगर। तमकुहीराज कस्बे में डोल मेले के दौरान एक युवक को अज्ञात लोगों ने चाकू घोप कर घायल कर दिया। घायल युवक को इलाज के लिए सीएचसी तमकुहीराज पहुंचाया गया,जहां प्राथमिक इलाज के बाद कुशीनगर मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया।
नगर पंचायत तमकुहीराज निवासी सन्नी जायसवाल (18) तमकुहीराज कस्बे में मंगलवार की रात चल रहे डोल मेले में मेला देखने आया था। इसी दौरान कुछ युवकों ने सन्नी जायसवाल से किसी बात को लेकर उलझ गए और चाकू घोप दिया।गंभीर रूप से घायल युवक को इलाज के लिए लोग सीएचसी तमकुहीराज पहुंचाया। जहां प्राथमिक इलाज के बाद कुशीनगर मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया।सीएचसी तमकुहीराज के चिकित्सक डॉ. अभिषेक वर्मा ने बताया गंभीर रूप से घायल युवक को प्राथमिक इलाज के बाद कुशीनगर मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया हैं। थानाध्यक्ष गिरजेश उपाध्याय ने बताया कि मेले में आए युवक विवाद किए हैं, घायल को अस्पताल भेजा गया है। संवाद
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नगर पंचायत तमकुहीराज निवासी सन्नी जायसवाल (18) तमकुहीराज कस्बे में मंगलवार की रात चल रहे डोल मेले में मेला देखने आया था। इसी दौरान कुछ युवकों ने सन्नी जायसवाल से किसी बात को लेकर उलझ गए और चाकू घोप दिया।गंभीर रूप से घायल युवक को इलाज के लिए लोग सीएचसी तमकुहीराज पहुंचाया। जहां प्राथमिक इलाज के बाद कुशीनगर मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया।सीएचसी तमकुहीराज के चिकित्सक डॉ. अभिषेक वर्मा ने बताया गंभीर रूप से घायल युवक को प्राथमिक इलाज के बाद कुशीनगर मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया हैं। थानाध्यक्ष गिरजेश उपाध्याय ने बताया कि मेले में आए युवक विवाद किए हैं, घायल को अस्पताल भेजा गया है। संवाद
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