Kushinagar News: डिस्चार्ज घटा, तीन ठोकरों पर दबाव बढ़ा
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Fri, 04 Sep 2026 12:43 AM IST
Updated Fri, 04 Sep 2026 12:43 AM IST
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खड्डा। नेपाल त्रासदी के बाद पहली बार बढ़े डिस्चार्ज में बृहस्पतिवार को कुछ कमी आई है। ऊपर-नीचे हो रहे जलस्तर व डिस्चार्ज से तटबंध के तीन जगहों पर दबाव बना हुआ है। जलस्तर भी चेतावनी बिंदु के करीब बना हुआ है। बाढ़ खंड के अफसर नेपाल में हो रही लगातार बारिश के चलते नदी के जलस्तर में उतार-चढ़ाव होने का दावा कर रहे हैं।
वाल्मीकिनगर गंडक बैराज से नदी में छोड़े जा रहे पानी का डिस्चार्ज बुधवार शाम चार बजे 1,83,400 क्यूसेक पहुंचने के बाद रात 12 बजे घटकर 1,63,900 क्यूसेक हो गया। बृहस्पतिवार को सुबह छह बजे डिस्चार्ज 1,50,200 क्यूसेक और सात बजे 1,52,900 क्यूसेक दर्ज किया गया। दोपहर 12 बजे तक यही स्थिति रही। दोपहर एक बजे डिस्चार्ज बढ़कर 1,58,900 क्यूसेक हुआ जबकि दोपहर 2 से शाम 5 बजे तक फिर 1,52,900 क्यूसेक रहा। भैंसहा गेज पर सुबह 8 बजे जलस्तर 94.90 मीटर था, जो शाम 4 बजे चेतावनी बिंदु से पांच सेमी ऊपर 95.05 मीटर था।े
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वाल्मीकिनगर गंडक बैराज से नदी में छोड़े जा रहे पानी का डिस्चार्ज बुधवार शाम चार बजे 1,83,400 क्यूसेक पहुंचने के बाद रात 12 बजे घटकर 1,63,900 क्यूसेक हो गया। बृहस्पतिवार को सुबह छह बजे डिस्चार्ज 1,50,200 क्यूसेक और सात बजे 1,52,900 क्यूसेक दर्ज किया गया। दोपहर 12 बजे तक यही स्थिति रही। दोपहर एक बजे डिस्चार्ज बढ़कर 1,58,900 क्यूसेक हुआ जबकि दोपहर 2 से शाम 5 बजे तक फिर 1,52,900 क्यूसेक रहा। भैंसहा गेज पर सुबह 8 बजे जलस्तर 94.90 मीटर था, जो शाम 4 बजे चेतावनी बिंदु से पांच सेमी ऊपर 95.05 मीटर था।े
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