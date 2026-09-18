Kushinagar News: सीमांकन का कार्य पूरा, सठियांव तक चौड़ी होगी सड़क

विज्ञापन





फाजिलनगर-बघौच घाट मार्ग सठियांव गांव तक करीब 1.4 किलोमीटर दूरी में चौड़ा किया जाना है। निर्माण के बाद मार्ग की चौड़ाई बढ़ाकर 9.5 - 9.5 मीटर की हो जाएगी जाएगी। इसके निर्माण पर पीडब्ल्यूडी 19,47 करोड़ रुपये खर्च करेगा। इसके लिए टेंडर प्रक्रिया भी पूरी कर ली गई है। इस मौके पर कानूनगो संजय कुमार राय, जेई जितेंद्र कुमार यादव, लेखपाल नंदलाल पाठक, सन्नी यादव, त्रिपुरारी मिश्र आदि मौजूद रहे। संवाद

विज्ञापन

जोकवा बाजार। महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी से जुडे़ पूजनीय स्थलों से होकर गुजरने वाले फाजिलनगर-बघोच मार्ग के चौड़ीकरण के लिए बृहस्पतिवार को राजस्व टीम ने पैमाइश कर सीमांकन कार्य पूरा किया। यह चौड़ीकरण सठियांव गांव तक होगा, जो बुद्ध का अंतिम भोजन स्थल माना जाता है।