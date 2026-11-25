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जानकारी के अनुसार, अक्षयवर भारती के घर में शादी समारोह चल रहा था। सोमवार रात करीब दस बजे घर के अंदर नल के पास बने नाली में बच्चों की नजर मगरमच्छ पर पड़ी। उसे देखते ही बच्चों ने शोर मचाना शुरू कर दिया। इसके बाद घर के लोगों में दहशत फैल गई।ग्रामीणों ने इसकी सूचना ग्राम प्रधान एवं प्रशासक आनंद चौहान को दी। उन्होंने वन विभाग को घटना की जानकारी दी।मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने रस्सियों की मदद से मशक्कत के बाद मगरमच्छ को काबू में किया। इसके बाद टीम उसे अपने साथ ले गई और सुरक्षित नदी में छोड़ दिया। इस संबंध में खड्डा रेंजर अमित तिवारी ने बताया कि मगरमच्छ का रेस्क्यू कर उसे सुरक्षित नदी में छोड़ दिया गया है।