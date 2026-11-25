Kushinagar News: शादी समारोह के बीच घर की नाली में दिखा मगरमच्छ
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Wed, 25 Nov 2026 01:20 AM IST
Updated Wed, 25 Nov 2026 01:20 AM IST
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खड्डा (कुशीनगर)। लक्ष्मीपुर पड़रहवा गांव के मटखन्ना टोला में सोमवार रात अक्षयवर भारती के घर के नाली में मगरमच्छ दिखने के बाद घर में अफरातफरी मच गई। सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम ने मशक्कत के बाद मगरमच्छ को पकड़कर नदी में छोड़ा।
जानकारी के अनुसार, अक्षयवर भारती के घर में शादी समारोह चल रहा था। सोमवार रात करीब दस बजे घर के अंदर नल के पास बने नाली में बच्चों की नजर मगरमच्छ पर पड़ी। उसे देखते ही बच्चों ने शोर मचाना शुरू कर दिया। इसके बाद घर के लोगों में दहशत फैल गई।
ग्रामीणों ने इसकी सूचना ग्राम प्रधान एवं प्रशासक आनंद चौहान को दी। उन्होंने वन विभाग को घटना की जानकारी दी।
मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने रस्सियों की मदद से मशक्कत के बाद मगरमच्छ को काबू में किया। इसके बाद टीम उसे अपने साथ ले गई और सुरक्षित नदी में छोड़ दिया। इस संबंध में खड्डा रेंजर अमित तिवारी ने बताया कि मगरमच्छ का रेस्क्यू कर उसे सुरक्षित नदी में छोड़ दिया गया है।
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जानकारी के अनुसार, अक्षयवर भारती के घर में शादी समारोह चल रहा था। सोमवार रात करीब दस बजे घर के अंदर नल के पास बने नाली में बच्चों की नजर मगरमच्छ पर पड़ी। उसे देखते ही बच्चों ने शोर मचाना शुरू कर दिया। इसके बाद घर के लोगों में दहशत फैल गई।
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ग्रामीणों ने इसकी सूचना ग्राम प्रधान एवं प्रशासक आनंद चौहान को दी। उन्होंने वन विभाग को घटना की जानकारी दी।
मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने रस्सियों की मदद से मशक्कत के बाद मगरमच्छ को काबू में किया। इसके बाद टीम उसे अपने साथ ले गई और सुरक्षित नदी में छोड़ दिया। इस संबंध में खड्डा रेंजर अमित तिवारी ने बताया कि मगरमच्छ का रेस्क्यू कर उसे सुरक्षित नदी में छोड़ दिया गया है।
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