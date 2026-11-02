कुशीनगर में गोतस्करों से मुठभेड़: हिस्ट्रीशीटर के पैर में लगी गोली; साथी समेत गिरफ्तार

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

पुलिस के अनुसार, दो नवंबर की सुबह करीब 4:30 बजे धर्मसमधा मंदिर के पास चेकिंग के दौरान संदिग्ध बोलेरो को रोकने का प्रयास किया गया। इस दौरान आरोपियों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में सदरे आलम के पैर में गोली लग गई। इसके बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। घायल आरोपी को उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया।पकड़े गए सदरे आलम के खिलाफ करीब 13 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। पूछताछ में आरोपियों ने पुलिस को बताया कि वे लंबे समय से गोतस्करी कर रहे थे। पुलिस की सख्ती बढ़ने के बाद उन्होंने तस्करी का तरीका बदल दिया था। बोलेरो की बीच वाली और पीछे की सीट हटाकर उसमें गोवंशीय पशुओं को लादकर ले जाते थे, ताकि पुलिस की नजर से बच सकें।कार्रवाई में स्वाट प्रभारी दीपक सिंह, पडरौना कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक ओमप्रकाश तिवारी और रामकोला थानाध्यक्ष स्वतंत्र कुमार सिंह की टीम शामिल रही। पुलिस दोनों आरोपियों के आपराधिक इतिहास और तस्करी के नेटवर्क की पड़ताल कर रही है।