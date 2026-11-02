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यूपी में बड़ा सड़क हादसा: कुशीनगर में वैन और ट्रेलर की जोरदार टक्कर, छह लोगों की दर्दनाक मौत, किशोर गंभीर

Mon, 02 Nov 2026 07:18 AM IST
Sharukh Khan अमर उजाला नेटवर्क, कुशीनगर
अमर उजाला नेटवर्क, कुशीनगर Published by: Sharukh Khan Updated Mon, 02 Nov 2026 07:18 AM IST
सार

उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में बड़ा सड़क हादसा हुआ है। हादसा वैन और ट्रेलर की आमने-सामने की टक्कर से हुआ है। हादसे में छह लोगों की मौत हो गई। जबकि एक गंभीर घायल है। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है।

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Kushinagar Accident: Six Killed as Van Collides Head-On with Trailer, Teenager Seriously Injured
Kushinagar Accident - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स

विस्तार
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कुशीनगर। हाटा कोतवाली क्षेत्र में एक भीषण सड़क दुर्घटना हुई है। पेट्रोल पंप के पास वैन और ट्रेलर की आमने-सामने टक्कर हो गई। इस हादसे में छह लोगों की मौत हो गई है। एक किशोर गंभीर रूप से घायल हो गया है।

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यह दुर्घटना देर रात उस समय हुई जब सभी लोग तिलक समारोह से घर लौट रहे थे। टक्कर इतनी जोरदार थी कि वैन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। मौके पर चीख-पुकार मच गई। सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची।

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पुलिस ने घायल किशोर को तुरंत अस्पताल पहुंचाया। मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। पुलिस ने राहत और बचाव कार्य शुरू किया। विधिक कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है।

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हादसे के शिकार लोग

कप्तानगंज थाना क्षेत्र के भलुही गांव के निवासी वैन में सवार थे। प्रधान प्रतिनिधि कन्हैया प्रसाद (40) भी इनमें शामिल थे। उनके पिता रामबेलास (65) भी वैन में थे। राममिलन (35), आयुष (12), मृदुल मिश्रा (37) और रंजय गुप्ता (35) भी साथ थे। मिथिलेश गुप्ता (22) भी इस समूह का हिस्सा थे। वैन में सवार इन सात लोगों में से छह की मौत हो गई। राममिलन का 17 वर्षीय पुत्र आर्यन गंभीर रूप से घायल हुआ है। उसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

 

तिलक समारोह से वापसी

सभी लोग देवराज पिपरा में एक रिश्तेदार के तिलक समारोह में शामिल होने गए थे। समारोह से देर रात वे अपने गांव लौट रहे थे। हाटा कोतवाली क्षेत्र में पेट्रोल पंप के पास यह दुखद घटना हुई। सामने से आ रहे एक ट्रेलर से उनकी वैन टकरा गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि वैन के परखच्चे उड़ गए।

 

पुलिस की कार्रवाई और जांच

हादसे की सूचना मिलते ही भलुही गांव से बड़ी संख्या में लोग घटनास्थल पर पहुंचे। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर राहत कार्य तेज किया। घायलों को अस्पताल पहुंचाने और शवों को भेजने का काम किया गया। दुर्घटना के बाद ट्रेलर चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस अब फरार चालक की तलाश में जुटी है। विधिक कार्रवाई भी जारी है।

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