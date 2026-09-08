Kushinagar News: शिक्षक निर्वाचन मतदाता सूची के पुनरीक्षण में मांगा सहयोग

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एडीएम वैभव मिश्र ने बताया कि मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन में 3,433 मतदाता हैं। इनमें 946 मतदाताओं के नाम अथवा विवरण में संशोधन किया गया है। अब तक किसी मतदाता का नाम जोड़ा या हटाया नहीं गया है। उन्होंने ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से अपने स्तर पर निर्वाचक नामावली का अवलोकन करने को कहा। उन्होंने पात्र मतदाताओं के नाम जोड़ने तथा अपात्र मतदाताओं के नाम हटाने की प्रक्रिया में आवश्यक सहयोग देने की अपील की। उन्होंने कहा कि मतदाता सूची जितनी शुद्ध और अद्यतन होगी, निर्वाचन प्रक्रिया उतनी ही पारदर्शी और विश्वसनीय होगी।बैठक में एक नवंबर 2025 को आधार मानकर तैयार की गई निर्वाचक नामावली के संबंध में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से शिकायत और आपत्तियों की जानकारी भी ली गई। उपस्थित प्रतिनिधियों ने किसी प्रकार की शिकायत अथवा आपत्ति नहीं होने की बात कही। एडीएम ने कहा कि स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी निर्वाचन के लिए निर्वाचक नामावली का शुद्ध होना सबसे महत्वपूर्ण आधार है। इसके लिए प्रशासन और राजनीतिक दलों के बीच बेहतर समन्वय जरूरी है। उन्होंने सभी संबंधित अधिकारियों और दलों के प्रतिनिधियों से आपसी सहयोग के साथ काम करने के लिए निर्देश दिया।इस दौरान सपा जिलाध्यक्ष रामअवध यादव, नूरूल हुदा, भाजपा नेता केशव नाथ उपाध्याय, कांग्रेस नेता देश दीपक मिश्रा, कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) नेता अयोध्यालाल श्रीवास्तव, बसपा नेता सुभाष भास्कर, गौरी शंकर उर्फ बबलू जायसवाल आदि मौजूद रहे।