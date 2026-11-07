कुशीनगर: हनुमानगंज थाने में दिवाली की सफाई के दौरान हाईटेंशन तार की चपेट में आया सिपाही, करंट लगने से मौत

हनुमानगंज थाने में दिवाली की सफाई के दौरान शनिवार सुबह हाईटेंशन तार की चपेट में आने से 2025 बैच के सिपाही दीपक गुप्ता (25) की मौत हो गई। बैरक की छत पर झाड़ू लगाते समय वह ऊपर से गुजर रहे तार की चपेट में आकर गंभीर रूप से झुलस गए।

शनिवार सुबह करीब 10 बजे हनुमानगंज थाने में दिवाली की साफ-सफाई चल रही थी। थाना परिसर स्थित बैरक की छत पर दीपक झाड़ू लगा रहे थे। इसी दौरान वह ऊपर से गुजर रहे हाईटेंशन तार की चपेट में आ गए। करंट लगने से वह गंभीर रूप से झुलस गए। हादसे के बाद साथी पुलिसकर्मियों ने उन्हें अस्पताल पहुंचाया लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। घटना से थाने में अफरा-तफरी मच गई और दिवाली की खुशियां मातम में बदल गईं।

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थानाध्यक्ष दिग्विजय नारायण राय भी पुलिसकर्मियों के साथ अस्पताल पहुंचे। दीपक मूल रूप से अंबेडकरनगर जिले के टांडा थाना क्षेत्र के करमपुर बरसावा गांव के निवासी थे। प्रशिक्षण पूरा करने के बाद हनुमानगंज थाने में उनकी पहली तैनाती हुई थी।

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घटना की जानकारी मिलने पर विधायक विवेकानंद पांडेय अस्पताल पहुंचे और शोक संवेदना व्यक्त की। एएसपी सिद्धार्थ वर्मा और सीओ अजय श्रीवास्तव ने थाने पहुंचकर घटना की जानकारी ली। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। परिजन को घटना की सूचना दे दी गई है।