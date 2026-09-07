Kushinagar News: निराला शब्द संवाद मंच की गोष्ठी में बिखरे काव्य के रंग
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Mon, 07 Sep 2026 02:00 AM IST
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पडरौना। शहर के हनुमान इंटरमीडिएट कॉलेज के सभागार में निराला शब्द संवाद मंच पडरौना की 60वीं कवि गोष्ठी हुई। विभिन्न क्षेत्रों से पहुंचे कवियों ने अपनी रचनाओं से श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया।
गोष्ठी का शुभारंभ डॉ. ओमप्रकाश द्विवेदी ‘ओम’ की गणेश वंदना और डॉ. माधुरी ‘मधु’ की सरस्वती वंदना से हुई। गोरखपुर के अवधेश नंद ने सवैया छंद ...खट-खट चौखट बंद करें मातु यशोदा जी... सुनाया। स्नेहा प्रदीप मिश्रा ने ...अपने भक्तों की प्यास बुझाने आए हैं..., जगदीश खेतान ने ...का इहे कहाई महंगाई, तनी बतलाईब महंगू भाई... सुनाया। पारसनाथ पांडेय ने ...बड़ा गुलजार लागे, आज गोकुल नगरिया... सुनाकर वाहवाही बटोरी। गोष्ठी में गोमल यादव, डॉ. बलराम राय, सत्यप्रकाश शुक्ल ‘बाबा’, भूपेंद्र राय ‘गंवार आदि ने अपनी-अपनी कविताएं सुनाईं। गोष्ठी की अध्यक्षता रामनरेश शर्मा और संचानलन डॉ. संजय मिश्र ने की। अंत मं कवि इंद्रजीत ‘इंद्र’ के निधन पर दो मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। संवाद
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गोष्ठी का शुभारंभ डॉ. ओमप्रकाश द्विवेदी ‘ओम’ की गणेश वंदना और डॉ. माधुरी ‘मधु’ की सरस्वती वंदना से हुई। गोरखपुर के अवधेश नंद ने सवैया छंद ...खट-खट चौखट बंद करें मातु यशोदा जी... सुनाया। स्नेहा प्रदीप मिश्रा ने ...अपने भक्तों की प्यास बुझाने आए हैं..., जगदीश खेतान ने ...का इहे कहाई महंगाई, तनी बतलाईब महंगू भाई... सुनाया। पारसनाथ पांडेय ने ...बड़ा गुलजार लागे, आज गोकुल नगरिया... सुनाकर वाहवाही बटोरी। गोष्ठी में गोमल यादव, डॉ. बलराम राय, सत्यप्रकाश शुक्ल ‘बाबा’, भूपेंद्र राय ‘गंवार आदि ने अपनी-अपनी कविताएं सुनाईं। गोष्ठी की अध्यक्षता रामनरेश शर्मा और संचानलन डॉ. संजय मिश्र ने की। अंत मं कवि इंद्रजीत ‘इंद्र’ के निधन पर दो मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। संवाद
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