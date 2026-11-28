Kushinagar News: जमीन की पैमाइश को लेकर दो पटीदारों में मारपीट, तीन घायल
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sat, 28 Nov 2026 01:45 AM IST
Updated Sat, 28 Nov 2026 01:45 AM IST
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दुदही। विशुनपुरा थाना क्षेत्र के उपनगर दुदही के वार्ड नंबर तीन में शुक्रवार को जमीनी विवाद को लेकर दो पटीदारों के बीच जमकर मारपीट हो गई। लाठी-डंडे और धारदार हथियारों से हुए हमले में एक पक्ष के तीन लोग घायल हो गए। इनमें एक की हालत गंभीर बताई जा रही है।
जानकारी के अनुसार, हीरा गुप्ता और रामचंद्र गुप्ता के बीच काफी समय से जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। शुक्रवार को हल्का लेखपाल को बुलाकर जमीन की पैमाइश कराने की बात चल रही थी। इसी दौरान दोनों पक्षों के बीच कहासुनी शुरू हो गई। देखते ही देखते विवाद बढ़ गया और दोनों पक्षों में लाठी-डंडे व धारदार हथियारों से मारपीट होने लगी।
मारपीट में रामचंद्र गुप्ता, सुरेश और दुर्गेश घायल हो गए। आसपास के लोगों ने सुरेश और दुर्गेश को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) दुदही पहुंचाया। वहां चिकित्सकों ने सुरेश की गंभीर हालत को देखते हुए उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया। उसकी हालत नाजुक बताई जा रही है।
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घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौके पर जांच-पड़ताल की। इस संबंध में विशुनपुरा थानाध्यक्ष शनि कुमार जावला ने बताया कि जमीनी विवाद को लेकर मारपीट हुई है। अभी तक किसी भी पक्ष की ओर से तहरीर नहीं मिली है। तहरीर मिलने पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
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जानकारी के अनुसार, हीरा गुप्ता और रामचंद्र गुप्ता के बीच काफी समय से जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। शुक्रवार को हल्का लेखपाल को बुलाकर जमीन की पैमाइश कराने की बात चल रही थी। इसी दौरान दोनों पक्षों के बीच कहासुनी शुरू हो गई। देखते ही देखते विवाद बढ़ गया और दोनों पक्षों में लाठी-डंडे व धारदार हथियारों से मारपीट होने लगी।
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मारपीट में रामचंद्र गुप्ता, सुरेश और दुर्गेश घायल हो गए। आसपास के लोगों ने सुरेश और दुर्गेश को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) दुदही पहुंचाया। वहां चिकित्सकों ने सुरेश की गंभीर हालत को देखते हुए उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया। उसकी हालत नाजुक बताई जा रही है।
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घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौके पर जांच-पड़ताल की। इस संबंध में विशुनपुरा थानाध्यक्ष शनि कुमार जावला ने बताया कि जमीनी विवाद को लेकर मारपीट हुई है। अभी तक किसी भी पक्ष की ओर से तहरीर नहीं मिली है। तहरीर मिलने पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।