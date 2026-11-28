विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

जानकारी के अनुसार, हीरा गुप्ता और रामचंद्र गुप्ता के बीच काफी समय से जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। शुक्रवार को हल्का लेखपाल को बुलाकर जमीन की पैमाइश कराने की बात चल रही थी। इसी दौरान दोनों पक्षों के बीच कहासुनी शुरू हो गई। देखते ही देखते विवाद बढ़ गया और दोनों पक्षों में लाठी-डंडे व धारदार हथियारों से मारपीट होने लगी।मारपीट में रामचंद्र गुप्ता, सुरेश और दुर्गेश घायल हो गए। आसपास के लोगों ने सुरेश और दुर्गेश को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) दुदही पहुंचाया। वहां चिकित्सकों ने सुरेश की गंभीर हालत को देखते हुए उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया। उसकी हालत नाजुक बताई जा रही है।घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौके पर जांच-पड़ताल की। इस संबंध में विशुनपुरा थानाध्यक्ष शनि कुमार जावला ने बताया कि जमीनी विवाद को लेकर मारपीट हुई है। अभी तक किसी भी पक्ष की ओर से तहरीर नहीं मिली है। तहरीर मिलने पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।