Kushinagar News: स्वच्छता का संदेश दे रही बच्चों की रंगोली, चित्रों में दिखा स्वच्छ भारत का संकल्प

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बच्चों ने स्वच्छता,स्वच्छ भारत और सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त भारत विषय पर आकर्षक चित्र और रंगोली बनाकर स्वच्छता का संदेश दिया। वाद-विवाद प्रतियोगिता के माध्यम से भी बच्चों ने स्वच्छता के महत्व और प्लास्टिक के दुष्प्रभावों पर अपने विचार रखे। इस दौरान बच्चों को घर, विद्यालय और आसपास के मोहल्ले को स्वच्छ रखने तथा दूसरों को भी स्वच्छता के लिए प्रेरित करने का संकल्प दिलाया गया।नगर अध्यक्ष राज नेति कश्यप ने कहा कि स्वच्छता केवल अभियान नहीं, बल्कि प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है। बच्चों के माध्यम से स्वच्छता का संदेश घर-घर तक पहुंचाया जा सकता है। ईओ कनुप्रिया शाह ने कहा कि स्वच्छ नगर बनाने में जनभागीदारी जरूरी है। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्र-छात्राओं को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया।इस दौरान प्रधानाध्यापिका माला सिंह,लिपिक अमित सिंह समेत अन्य शिक्षक, सफाईकर्मी और छात्र-छात्राएं मौजूद रहे।