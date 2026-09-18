Kushinagar News: सपनों के भारत की तस्वीर बनाएंगे बच्चे, चौपाल में होगी योजनाओं पर बात

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सीडीओ वंदिता श्रीवास्तव ने बताया कि 17 सितंबर से 17 अक्तूबर तक चलने वाले अभियान के तहत 18 सितंबर को जिले के सभी सरकारी और निजी विद्यालयों में ‘मेरे सपनों का भारत’ विषय पर चित्रकला प्रतियोगिता होगी। इसमें विद्यार्थी विकसित भारत, शिक्षा, स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण, आत्मनिर्भरता, नवाचार, तकनीकी विकास और सामाजिक समरसता जैसे विषयों पर अपनी कल्पना को चित्रों के माध्यम से सामने रखेंगे।आईटीआई, राजकीय व निजी पॉलिटेक्निक, डिग्री कॉलेज सहित अन्य उच्च शिक्षण संस्थानों में भी चित्रकला, भाषण और सामान्य ज्ञान प्रतियोगिताएं कराई जाएंगी। इनके जरिये युवाओं को जनसेवा, राष्ट्र निर्माण और सामाजिक उत्तरदायित्व से जोड़ने की कोशिश होगी। ‘नमो सेवा-अनकही कहानियां’ कार्यक्रम के तहत निर्धारित स्थानों पर नुक्कड़ नाटक और नाट्य मंचन होंगे। इनमें जनकल्याणकारी योजनाओं से लोगों को मिले लाभ और विभिन्न वर्गों के जीवन में आए बदलावों को कहानी और अभिनय के माध्यम से बताया जाएगा।बहुद्देशीय सेवा शिविरों से पहले संस्कृति विभाग की ओर से भी निर्धारित स्थलों पर नाट्य मंचन कराया जाएगा। ग्राम पंचायतों में खुली बैठक और चौपाल आयोजित कर ग्रामीणों को सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। पात्र लोगों को योजनाओं से जोड़ने के साथ उनकी समस्याओं के समाधान की दिशा में भी पहल की जाएगी। स्वच्छता, सामाजिक सहभागिता और विकसित भारत के संकल्प पर ग्रामीणों से संवाद होगा।