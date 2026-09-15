Kushinagar News: सीएचसी प्रभारी ने लिपिक का वेतन रोकने की संस्तुति
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Tue, 15 Sep 2026 02:35 AM IST
Updated Tue, 15 Sep 2026 02:35 AM IST
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पकड़ियार बाजार। सीएचसी नेबुआ नौरंगिया में तैनात वरिष्ठ लिपिक पर विभागीय कार्यों में शिथिलता बरतने और बिना पूर्व सूचना के कार्यस्थल से गायब रहने का आरोप लगा है। प्रभारी चिकित्साधिकारी ने मामले में सीएमओ को पत्र भेजकर वरिष्ठ लिपिक का वेतन बाधित करने की संस्तुति की है।
सीएचसी प्रभारी डॉ. रजनीश श्रीवास्तव ने सीएमओ को भेजे पत्र में कहा है कि सीएचसी पर तैनात वरिष्ठ लिपिक रमेश चंद्र विभागीय कार्यों के प्रति लापरवाही बरत रहे हैं। वह बिना पूर्व सूचना के ही कार्यस्थल से अनुपस्थित हो जाते हैं। इससे पत्राचार से संबंधित कार्य समय से पूरा नहीं हो पा रहा है। इससे अस्पताल की व्यवस्थाएं प्रभावित हो रही है। वरिष्ठ लिपिक के इस आचरण से कर्मचारियों में भी नाराजगी है। सीएचसी प्रभारी ने बताया कि वरिष्ठ लिपिक के कार्य व्यवहार में सुधार नहीं होने के कारण अस्पताल कि व्यवस्था बनाए रखने के लिए सीएमओ को वेतन बाधित करने की संस्तुति की गई है।
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सीएचसी प्रभारी डॉ. रजनीश श्रीवास्तव ने सीएमओ को भेजे पत्र में कहा है कि सीएचसी पर तैनात वरिष्ठ लिपिक रमेश चंद्र विभागीय कार्यों के प्रति लापरवाही बरत रहे हैं। वह बिना पूर्व सूचना के ही कार्यस्थल से अनुपस्थित हो जाते हैं। इससे पत्राचार से संबंधित कार्य समय से पूरा नहीं हो पा रहा है। इससे अस्पताल की व्यवस्थाएं प्रभावित हो रही है। वरिष्ठ लिपिक के इस आचरण से कर्मचारियों में भी नाराजगी है। सीएचसी प्रभारी ने बताया कि वरिष्ठ लिपिक के कार्य व्यवहार में सुधार नहीं होने के कारण अस्पताल कि व्यवस्था बनाए रखने के लिए सीएमओ को वेतन बाधित करने की संस्तुति की गई है।
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