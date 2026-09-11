Kushinagar News: श्रीकृष्ण के छठिहार समारोह में गूंजे जयकारे

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श्री जीतेश्वर शिव मंदिर, श्री जानकी रमण सरकार मंदिर और श्री अंजनीसुत पंचमुखी हनुमान मंदिर परिसर में श्रीकृष्ण छठिहार समारोह में श्रद्धालुओं की भीड़ जुटी रही। शुरुआत भजन-कीर्तन से हुई। दीपक यादव देहाती और रागिनी राय ने भजन, सोहर व सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देकर श्रद्धालुओं को देर शाम तक बांधे रखा।मनमोहक प्रस्तुतियों पर श्रद्धालु जमकर झूमे। इसके पहले मटकी फोड़ प्रतियोगिता हुआ। विजेता टीम को पुरस्कृत किया गया। मौजूद भक्तों में प्रसाद का वितरण हुआ। इस मौके पर समिति के अध्यक्ष राजू यादव ने सभी लोगों के प्रति आभार ज्ञापित किया। संवाद