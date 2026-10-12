Kushinagar News: ट्रांसफार्मर फटने से महिला की मौत मामले में एक्सईएन, एसडीओ समेत चार पर रिपोर्ट दर्ज

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कोहड़ा गांव निवासी महेश्वर सिंह ने 21 जून 2026 को कुबेरस्थान उपकेंद्र पर घर के पास लगे ट्रांसफार्मर तेल का रिसाव होने की शिकायत की थी। आरोप है कि लाइनमैन प्रमोद यादव आया और ट्रांसफार्मर के पास कुछ देर रुका और खराबी को बिना ठीक किए चला गया।22 जून को सुबह करीब आठ बजे महेश्वर सिंह अपने परिवार के साथ घर के बरामदे में बैठे थे, इस दौरान अचानक ट्रांसफार्मर ब्लास्ट हो गया और महेश्वर के घर में आग लग गई। इसमें उनकी पत्नी अंगीरा सिंह, तीन वर्षीय बेटा शिवाय, पांच वर्षीय शौर्य और महेश्वर सिंह झुलस गए। घायलों को मेडिकल कॉलेज कुशीनगर में भर्ती कराया गया था। प्रशासन की निगरानी में झुलसे परिवार के सदस्यों का इलाज शुरू हुआ। अंगीरा की हालत गंभीर देख डॉक्टर ने बीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर रेफर कर दिया था।इलाज के दौरान 28 जून को अंगीरा की मौत बीआरडी मेडिकल कॉलेज में हो गई। इसके बाद महेश्वर कोर्ट का शरण ली। कोर्ट के आदेश रविंद्र नगर धूस पुलिस ने एक्सईएन, एसडीओ नाम अज्ञात, कुबेरस्थान जेई रहे अरविंद मणि, लाइनमैन प्रमोद यादव पर प्राथमिकी दर्ज किया है।