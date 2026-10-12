Kushinagar News: दो बाइकों की टक्कर में दो लोग घायल

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गोड़रिया। सेवरही-पडरौना मार्ग स्थित गौरीश्रीराम गांव के पास रविवार को दो बाइकों में आमने-सामने की टक्कर हो गई। इसमें दोनों बाइक चालक गंभीर रूप से घायल हो गए। मौके पर मौजूद लोग उन्हें दुदही सीएचसी भिजवाया, जहां उनकी हालत गंभीर देख डाॅक्टर ने प्राथमिक उपचार कर कुशीनगर मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। गौरीश्रीराम निवासी मंजूर अंसारी बाइक से घर जा रहे थे। अभी वे गांव के पास पहुंचे ही थे कि सामने से बाइक से आ रहे गगलवा निवासी ठग कुशवाहा की बाइक से आमने-सामने की टक्कर हो गई। दोनों बाइक सवार गंभीर रूप से घायल होकर सड़क पर गिर गए। मौजूद लोगों ने दोनों को दुदही सीएचसी भिजवाया, जहां उनकी हालत गंभीर देख डॉक्टर ने कुशीनगर मेडिकल रेफर कर दिया। वहां दोनों का इलाज चल रहा है।