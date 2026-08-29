Kushinagar News: चाकू दिखाकर घर में घुसे, लूट की कोशिश

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गांव निवासी सद्दाम अंसारी ने तहरीर में बताया कि भोजन के बाद परिवार के सभी सदस्य सो रहे थे। रात करीब 12 बजे घर में खटपट की आवाज सुनकर उनकी नींद खुल गई। ऊपर जाकर देखा तो उनकी भांजी सपना के पास दो युवक मौजूद थे। आरोप है कि दोनों ने चाकू दिखाकर उसे धमकाया और घर में रखे रुपये व आभूषण के बारे में पूछताछ कर एक आरोपित उसकी मां के इलाज के लिए रखे करीब 20 हजार रुपये लेकर भागने लगा। मौके पर मौजूद सद्दाम अंसारी शोर मचाने लगा। दोनों युवक छत से कूदकर भागने लगे। शोर सुनकर आसपास के लोग भी जुट गए और पीछा कर एक युवक को पकड़ लिया, जबकि दूसरा भाग गया। पीड़ित का आरोप है कि पकड़ने के दौरान उसने चाकू से हमला करने की कोशिश भी की, लेकिन ग्रामीणों ने उसे काबू कर लिया। इसके बाद डायल 112 पर सूचना दी गई।थानाध्यक्ष आलोक कुमार ने बताया कि मामले की सूचना प्राप्त हुई है। तहरीर के आधार पर जांच की जा रही है। जांच में सामने आए तथ्यों के अनुसार प्राथमिकी दर्ज की जाएगी।