Kushinagar News: रेलवे स्टेशन के बाहर बुजुर्ग का शव मिला, पोस्टमार्टम के लिए भेजा

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मृतक की पहचान बिहार के मधुबनी जिले के वार्ड नंबर तीन कालिकापुर निवासी परमानंद झा (75) पुत्र जागेश्वर झा के रूप में हुई। बताया गया कि वह लंबे समय से कप्तानगंज रेलवे स्टेशन के आसपास रहकर भीख मांगता था।बुधवार रात वह स्टेशन के मेन गेट के बाहर सोया था। बृहस्पतिवार सुबह करीब आठ बजे यात्रियों ने उसे काफी देर तक अचेत अवस्था में पड़ा देखा। सूचना मिलने पर आरपीएफ के जवान मौके पर पहुंचे। जांच में बुजुर्ग के मृत होने की पुष्टि हुई, जिसके बाद जीआरपी पडरौना को सूचना दी गई।आरपीएफ कप्तानगंज के प्रभारी निरीक्षक परमेश्वर कुमार ने बताया कि शव जीआरपी को सौंप दिया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही मौत के कारणों का पता चल सकेगा।