Kushinagar News: गंडक नहर में उतराया मिला युवक का शव
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sun, 04 Oct 2026 02:20 AM IST
Updated Sun, 04 Oct 2026 02:20 AM IST
विज्ञापन
तमकुहीरोड। मुख्य पश्चिमी गंडक नहर के बनरहा रेगुलेटर के पास शनिवार की शाम एक युवक का शव उतराया मिला। पुलिस ने गोताखोरों की मदद से शव को बाहर निकलवाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। शव की पहचान विशुनपुरा थाना क्षेत्र के बैकुंठपुर कोठी निवासी 28 वर्षीय बिगु प्रसाद के रूप में हुई। सेवरही थाना प्रभारी निरीक्षक मनोज कुमार वर्मा ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। संवाद
विज्ञापन