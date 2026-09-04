फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kushinagar News ›   Bike stunts, victim of accident

Kushinagar News: बाइक से कर रहे थे स्टंटबाजी, हादसे का हो गए शिकार

Fri, 04 Sep 2026 01:03 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Fri, 04 Sep 2026 01:03 AM IST
विज्ञापन
Bike stunts, victim of accident
कसया। अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट कुशीनगर जाने वाले मार्ग पर बाइक सवार युवकों की स्टंटबाजी राहगीरों के लिए गंभीर मुसीबत बनती जा रही है। बृहस्पतिवार की दोपहर स्टंटबाजी के दौरान एक बाइक पर सवार तीन युवकों ने सामने से आ रही दूसरी बाइक में जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में एयरपोर्ट कर्मचारी समेत कुल पांच युवक घायल हो गए। हादसे में एयरपोर्ट कर्मचारी का एक पैर टूट गया, जबकि गंभीर रूप से घायल दो युवकों को कसया सीएचसी से प्राथमिक उपचार के बाद मेडिकल कॉलेज कुशीनगर रेफर कर दिया गया है।
विज्ञापन

कसया थाना क्षेत्र के पतया गांव निवासी अभय मद्धेशिया (20) अपनी बाइक से कहीं जा रहे थे। इसी दौरान गोरखपुर निवासी एयरपोर्ट कर्मचारी प्रकाश गुप्ता (30) ने बाजार तक जाने के लिए उनसे लिफ्ट मांगी। प्रकाश को बाइक पर बैठाकर अभय जैसे ही आगे बढ़े, तभी सामने से स्टंटबाजी करते हुए आ रहे बाइक पर सवार तीन युवक ने उनकी बाइक टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों बाइकों पर सवार पांचों युवक सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए। दूसरी बाइक पर सवार सिताबारी गोबरही निवासी अबरार सिद्दीकी (19), गंगा छपरा निवासी इरफान अंसारी (20) और अरमान अंसारी (21) घायल हुए हैं। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, यह तीनों युवक एक ही बाइक पर सवार होकर खतरनाक स्टंट कर रहे थे। हादसे के बाद मौके पर भारी भीड़ जुट गई, जिसके बाद स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को तत्काल कसया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया। वहां के डॉक्टरों ने अभय मद्धेशिया और प्रकाश गुप्ता की हालत गंभीर बताते हुए उन्हें बेहतर इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज कुशीनगर रेफर कर दिया।
विज्ञापन


स्टंटबाजों से राहगीरों में दहशत
एयरपोर्ट मार्ग पर बाइक से स्टंट करने वाले युवकों की मनमानी से आम राहगीरों और स्थानीय नागरिकों में दहशत का माहौल है। लोगों का कहना है कि इस मार्ग पर आए दिन सिरफिरे युवक तेज रफ्तार में बाइक चलाने के साथ-साथ बेहद खतरनाक तरीके से स्टंट करते हैं। यदि समय रहते ऐसे बेलगाम बाइक सवारों पर कड़ा अंकुश नहीं लगाया गया, तो भविष्य में कोई बड़ा हादसा हो सकता है। इससे पूर्व भी इसी एयरपोर्ट रोड पर स्टंटबाजी के दौरान सिर में गंभीर चोट लगने से एक युवक की मौत हो चुकी है।
विज्ञापन
विज्ञापन



स्टंटबाजों के खिलाफ विशेष अभियान चलाकर सख्त कार्रवाई की जाएगी। वैसे समय-समय पर पुलिस द्वारा अभियान चलाया भी जाता है। आज जो दुर्घटना हुई है, उसके संदर्भ में भी कड़ी कार्रवाई के स्पष्ट निर्देश दे दिए गए हैं।
- डॉ. अजय कुमार सिंह, सीओ कसया
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed