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आधी रात को परिजनों को हुई इकलौते बेटे की मौत की जानकारी, मची चीख पुकाररविंद्रनगर धूस क्षेत्र के डुम्मरभार गांव का रहने वाला था संदीप, कसया थाना क्षेत्र के नरसर चौराहे के पास हुआ हादसाजानकीनगर। रविंद्रनगर धूस थाना क्षेत्र के डुम्मरभार गांव के परती छापर टोला निवासी संदीप (22) की शुक्रवार शाम सड़क हादसे में मौत हो गई। उसकी बाइक कसया थाना क्षेत्र के नरसर चौराहे के पास अचानक सड़क पर आई नीलगाय से टकरा गई। हादसे में बाइक सवार उसके दो साथी बाल-बाल बच गए। संदीप के सिर में गंभीर चोट आई थी। वह माता-पिता का इकलौता बेटा था।परती छापर टोला निवासी सुखारी का इकलौता बेटा संदीप टेंट हाउस में काम करता था। संदीप की मां गुड़िया देवी ने बताया कि शुक्रवार शाम वह घर पर टेंट लगाकर लौटा था। इसी दौरान उसके दो दोस्त बाइक से पहुंचे और कहीं टेंट लगाने की बात कहकर उसे अपने साथ ले गए। संदीप का मोबाइल घर पर ही चार्जिंग में लगा था।शाम करीब सात बजे संदीप अपने दोस्तों के साथ बाइक से घर लौट रहा था। बाइक संदीप चला रहा था लेकिन उसने हेलमेट नहीं पहना था। इसी दौरान नरसर चौराहे के पास अचानक सड़क पर नीलगाय आ गई। बाइक उससे टकरा गई। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, हादसे में संदीप के सिर में गंभीर चोट लगी और वह अचेत हो गया। वहीं, बाइक सवार दोनों साथी सड़क किनारे जा गिरे। स्थानीय लोगों की मदद से दोनों साथी संदीप को मेडिकल कॉलेज ले गए, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया।संदीप अपने माता-पिता का इकलौता बेटा था। उसकी तीन बहनें हैं। परिजन को हादसे में उसकी मौत की जानकारी आधी रात को मिली। खबर मिलते ही घर में चीख-पुकार मच गई। संदीप शिवाला गांव के राजमंगल के टेंट हाउस में काम करता था। थानाध्यक्ष इत्यानंद पांडेय ने बताया कि शव को कब्जे में ले लिया गया है। तहरीर मिलने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।